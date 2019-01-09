В Украине предлагают ввести обязательное озеленение улиц и дорог

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разрабатывает изменения в государственных строительных нормах, согласно которым озеленение улиц и дорог после ремонта или реконструкции станет обязательной.

Об этом сообщает Кабмин.

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Озеленение является неотъемлемой частью благоустройства. Поэтому мы в новых изменениях ДБН (государственные строительные нормы) рассматриваем возможность введения ряда изменений по улучшению благоустройства наших городов. В частности, обязательного озеленения при проектировании дорог,

– заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Лев Парцхаладзе утверждает, что такие изменения значительно улучшат экологическую ситуацию в городах Украины. Чиновник также отметил, что успешным примером озеленения городов и дорог является опыт Германии, Нидерландов, Австрии и других высокоразвитых европейских стран.

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Например, в немецком городе Лейпциг площади зеленых насаждений распределяют в зависимости от плотности застройки и норм озеленения в отдельных районах городов.