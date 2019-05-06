В Україні вступили в дію нові ДБН щодо міцності будівель: що зміниться

З початку травня в Україні набули чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) щодо будівництва у сейсмічних районах – змінились вимоги до міцності будівель.

Для проектування висотних будівель та всіх об'єктів зі значним класом наслідків – таких як великі стадіони, лікарні, житлові комплекси, ТРЦ, школи та інші будівлі, використовуватимуть нову карту сейсмічного районування.

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Що змінить нова норма?

За підрахунками Мінрегіону, запровадження змін до ДБН щодо будівництва у сейсмічних районах:

дозволить зменшити інтенсивність сейсмічного впливу на 1 бал; сприятиме підвищенню безпеки будівель до 15% та більш якісному їх проектуванню.

Тепер при будівництві житлових чи офісних будівель (висотою понад 73,5 метрів), шкіл, ТРЦ, великих стадіонів тощо забудовнику доведеться враховувати ще й місцевість.

У новій сейсмічній карті України значно розширили безпечну "блакитну" зону, але при цьому дещо звузилась відносно спокійна "зелена" зона.

Зменшились також найбільш ризиковані "рожева" та "червона" зони, які охоплюють південну частину Одеської області та Криму. Раніше ці зони також стосувались Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.



Оновлена карта сейсмічних районів України

Як зазначив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, раніше районування районування України за сейсмічними показниками не було конкретизоване і це створювало можливу загрозу безпеки.

Змінами у відповідні ДБН його вдалось вдосконалити та розширити, щоб у разі землетрусів чи інших природніх катаклізмів, будівлі були більш безпечними.

Парцхаладзе наголосив, що нові норми стосуються винятково нових будівництв, тобто тих, що отримають проектну документацію після 1 травня 2019 року.

Раніше в окремих районах Закарпатської, Одеської областей та Криму, де сейсмічність могла сягати 7 балів, було заборонено зводити будівлі висотою понад 73,5 метрів квадратних.