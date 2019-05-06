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      В Украине вступили в действие новые ГСН относительно прочности зданий: что изменится

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      Изменения в ГСН относительно строительства в сейсмических районах вступили в силу в Украине
      Изменения в ГСН относительно строительства в сейсмических районах вступили в силу в Украине / 24 канал

      С начала мая в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы (ГСН) относительно строительства в сейсмических районах – изменились требования к прочности зданий.

      Для проектирования высотных зданий и всех объектов со значительным классом последствий – таких как большие стадионы, больницы, жилые комплексы, ТРЦ, школы и другие здания, будут использовать новую карту сейсмического районирования.

      Читайте также: Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев

      Что изменит новая норма?

      По подсчетам Минрегиона, введение изменений в ГСН относительно строительства в сейсмических районах:

      1. позволит уменьшить интенсивность сейсмического воздействия на 1 балл;

      2. будет способствовать повышению безопасности зданий до 15% и более качественному их проектированию.

      Теперь при строительстве жилых или офисных зданий (высотой более 73,5 метров), школ, ТРЦ, больших стадионов и тому подобное застройщику придется учитывать еще и местность.

      В новой сейсмической карте Украины значительно расширили безопасную "голубую" зону, но при этом несколько сузилась относительно спокойная "зеленая" зона.

      Уменьшились также наиболее рискованные "розовая" и "красная" зоны, которые охватывают южную часть Одесской области и Крыма. Ранее эти зоны также касались Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

      ДБН будівництво карта сейсмічність
      Обновленная карта сейсмических районов Украины

      Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее районирование Украины по сейсмическим показателям не было конкретизировано и это создавало возможную угрозу безопасности.

      Изменениями в соответствующие ГСН его удалось усовершенствовать и расширить, чтобы в случае землетрясений или других природных катаклизмов, здания были более безопасными.

      Парцхаладзе подчеркнул, что новые нормы касаются исключительно новых строек, то есть тех, что получат проектную документацию после 1 мая 2019 года.

       

      Ранее в отдельных районах Закарпатской, Одесской областей и Крыма, где сейсмичность могла достигать 7 баллов, было запрещено возводить здания высотой более 73,5 метров квадратных.

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      Теги: Реформы Минрегион ГСН Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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