В Украине вступили в действие новые ГСН относительно прочности зданий: что изменится

С начала мая в Украине вступили в силу обновленные государственные строительные нормы (ГСН) относительно строительства в сейсмических районах – изменились требования к прочности зданий.

Для проектирования высотных зданий и всех объектов со значительным классом последствий – таких как большие стадионы, больницы, жилые комплексы, ТРЦ, школы и другие здания, будут использовать новую карту сейсмического районирования.

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Что изменит новая норма?

По подсчетам Минрегиона, введение изменений в ГСН относительно строительства в сейсмических районах:

позволит уменьшить интенсивность сейсмического воздействия на 1 балл; будет способствовать повышению безопасности зданий до 15% и более качественному их проектированию.

Теперь при строительстве жилых или офисных зданий (высотой более 73,5 метров), школ, ТРЦ, больших стадионов и тому подобное застройщику придется учитывать еще и местность.

В новой сейсмической карте Украины значительно расширили безопасную "голубую" зону, но при этом несколько сузилась относительно спокойная "зеленая" зона.

Уменьшились также наиболее рискованные "розовая" и "красная" зоны, которые охватывают южную часть Одесской области и Крыма. Ранее эти зоны также касались Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.



Обновленная карта сейсмических районов Украины

Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, ранее районирование Украины по сейсмическим показателям не было конкретизировано и это создавало возможную угрозу безопасности.

Изменениями в соответствующие ГСН его удалось усовершенствовать и расширить, чтобы в случае землетрясений или других природных катаклизмов, здания были более безопасными.

Парцхаладзе подчеркнул, что новые нормы касаются исключительно новых строек, то есть тех, что получат проектную документацию после 1 мая 2019 года.

Ранее в отдельных районах Закарпатской, Одесской областей и Крыма, где сейсмичность могла достигать 7 баллов, было запрещено возводить здания высотой более 73,5 метров квадратных.