ГСН относительно инклюзивности зданий вступили в действие: что изменится

В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы касательно инклюзивности зданий-создание безбарьерного пространства для маломобильных людей.

Новые ГСН вступили в действие 1 апреля 2018 года.

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Что изменится?

Теперь при строительстве новых и ремонте старых зданий инфраструктура сооружения должна быть учтена таким образом, чтобы учитывать потребности людей с инвалидностью.

Как пояснил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, эти нормы вводят обязательное создание безбарьерного пространства в Украине для всех маломобильных групп населения.

Новые нормы обяжут застройщиков использовать при строительстве и ремонте общественных зданий, универсальный дизайн:

все входы и выходы, в частности эвакуационные, должны быть предусмотрены в уровень с землей; при реконструкции жилых и общественных зданий допускается устраивать крыльцо высотой не более 0,15 метра – тогда должны быть обустроены безопасные пандусы; пандусы или подъемники должны устанавливать только, если нет возможности предусмотреть универсальные элементы.



В Украине вступили в силу ГСН относительно инклюзивности зданий

Отныне не менее 10% номеров в отелях будут проектировать с учетом людей с инвалидностью и маломобильных лиц.

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Ранее Недвижимость 24 писала о ТОП-7 государственных строительных норм, которые вступили в силу в Украине и затронут каждого украинца.

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