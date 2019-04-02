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      ГСН относительно инклюзивности зданий вступили в действие: что изменится

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      В Украине вступили в силу государственные строительные нормы относительно инклюзивности зданий
      В Украине вступили в силу государственные строительные нормы относительно инклюзивности зданий / 24 канал

      В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы касательно инклюзивности зданий-создание безбарьерного пространства для маломобильных людей.

      Новые ГСН вступили в действие 1 апреля 2018 года.

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      Что изменится?

      Теперь при строительстве новых и ремонте старых зданий инфраструктура сооружения должна быть учтена таким образом, чтобы учитывать потребности людей с инвалидностью.

      Как пояснил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, эти нормы вводят обязательное создание безбарьерного пространства в Украине для всех маломобильных групп населения.

      Новые нормы обяжут застройщиков использовать при строительстве и ремонте общественных зданий, универсальный дизайн:

      1. все входы и выходы, в частности эвакуационные, должны быть предусмотрены в уровень с землей;
      2. при реконструкции жилых и общественных зданий допускается устраивать крыльцо высотой не более 0,15 метра – тогда должны быть обустроены безопасные пандусы;
      3. пандусы или подъемники должны устанавливать только, если нет возможности предусмотреть универсальные элементы.

      ГСН инклюзивность строительство Минрегион
      В Украине вступили в силу ГСН относительно инклюзивности зданий

      Отныне не менее 10% номеров в отелях будут проектировать с учетом людей с инвалидностью и маломобильных лиц.

      Читайте подробнее, что предусматривают новые ГСН об инклюзивности зданий

      Ранее Недвижимость 24 писала о ТОП-7 государственных строительных норм, которые вступили в силу в Украине и затронут каждого украинца.

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      Теги: Новости недвижимости Инклюзивность Минрегион Строительство ГСН Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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