Лифты станут обязательными в невысоких жилых домах

Минрегион разрабатывает обновленные строительные нормы, которым предлагает обязать застройщиков проектировать лифты в жилых домах от 4 этажей.

На сегодня проектирование лифтов обязательно в зданиях высотой 5 или более этажей.

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Как объясняет заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, обновленная норма имеет целью сделать более комфортными условия проживания людей.

Чтобы было удобно каждому – это человек с инвалидностью, или мама с детской коляской, или все, кто возвращается домой вечером с тяжелыми пакетами.



Минрегион предлагает новые ГСН по лифтам в жилых домах

Что предлагают изменить?

Вместо устаревших ГБН, которые предусматривают обязательную установку лифтов в домах высотой 5 и более в Минрегионе предлагают:

- рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах высотой от 3-х этажей;

- для новых зданий высотой 4 и более этажей – сделать это обязательной нормой.

Что такое Государственные строительные нормы?ГБН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначения.

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