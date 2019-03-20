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      Лифты станут обязательными в невысоких жилых домах

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      Минрегион предлагает новые ГБН по проектированию лифтов в новых жилых домах
      Минрегион предлагает новые ГБН по проектированию лифтов в новых жилых домах / unsplash.com/Ілюстрація

      Минрегион разрабатывает обновленные строительные нормы, которым предлагает обязать застройщиков проектировать лифты в жилых домах от 4 этажей.

      На сегодня проектирование лифтов обязательно в зданиях высотой 5 или более этажей.

      Читайте также: Зачем зеркало в лифте и как оно там появилось

      Как объясняет заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, обновленная норма имеет целью сделать более комфортными условия проживания людей.

      Чтобы было удобно каждому – это человек с инвалидностью, или мама с детской коляской, или все, кто возвращается домой вечером с тяжелыми пакетами.

      Мінрегіон ліфти проектування нерухомість багатоповерхівки
      Минрегион предлагает новые ГСН по лифтам в жилых домах

      Что предлагают изменить?

      Вместо устаревших ГБН, которые предусматривают обязательную установку лифтов в домах высотой 5 и более в Минрегионе предлагают:

      - рекомендовать проектировать лифты в новых жилых домах высотой от 3-х этажей;

      - для новых зданий высотой 4 и более этажей – сделать это обязательной нормой.

      via GIPHY

      Что такое Государственные строительные нормы?ГБН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначения.

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      Теги: ГСН Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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