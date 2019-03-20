Ліфти стануть обов'язковими у невисоких житлових будинках

Мінрегіон розробляє оновлені будівельні норми, якими пропонує зобов'язати забудовників проектувати ліфти у житлових будинках від 4 поверхів.

На сьогодні проектування ліфтів обов'язкове у будівлях висотою 5 чи більше поверхів.

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Як пояснює заступник міністрі регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, оновлена норма має на меті зробити більш комфортними умови проживання людей.

Аби зручно було кожному – чи це людина з інвалідністю, чи мама з дитячим візочком, чи всі, хто повертається додому ввечері з важкими пакетами.



Мінрегіон пропонує нові ДБН щодо ліфтів у житлових будинках

Що пропонують змінити?

Замість застарілих ДБН, які передбачають обов’язкове встановлення ліфтів у будинках заввишки 5 і більше у Мінрегіоні пропонують:

- рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках висотою від 3-х поверхів;

- для нових будинків висотою 4 і більше поверхів – зробити це обов'язковою нормою.

Що таке Державні будівельні норми?

ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.