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      Ліфти стануть обов'язковими у невисоких житлових будинках

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      Мінрегіон пропонує нові ДБН щодо проектування ліфтів у нових житлових будинках
      Мінрегіон пропонує нові ДБН щодо проектування ліфтів у нових житлових будинках / unsplash.com/Ілюстрація

      Мінрегіон розробляє оновлені будівельні норми, якими пропонує зобов'язати забудовників проектувати ліфти у житлових будинках від 4 поверхів.

      На сьогодні проектування ліфтів обов'язкове у будівлях висотою 5 чи більше поверхів.

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      Як пояснює заступник міністрі регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, оновлена норма має на меті зробити більш комфортними умови проживання людей.

      Аби зручно було кожному – чи це людина з інвалідністю, чи мама з дитячим візочком, чи всі, хто повертається додому ввечері з важкими пакетами.

      Мінрегіон ліфти проектування нерухомість багатоповерхівки
      Мінрегіон пропонує нові ДБН щодо ліфтів у житлових будинках

      Що пропонують змінити?

      Замість застарілих ДБН, які передбачають обов’язкове встановлення ліфтів у будинках заввишки 5 і більше у Мінрегіоні пропонують:

      - рекомендувати проектувати ліфти у нових житлових будинках висотою від 3-х поверхів;

      - для нових будинків висотою 4 і більше поверхів – зробити це обов'язковою нормою.

      via GIPHY

      Що таке Державні будівельні норми?
      ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

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      Теги: ДБН Будівництво Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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