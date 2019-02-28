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      Хмарочоси дозволять будувати по всій Україні: в окремих областях це досі заборонено

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      Хмарочоси дозволять будувати по всій території України
      Хмарочоси дозволять будувати по всій території України / Shutterstock

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонують внести зміни у державні будівельні норми, які стосуються висотних будинків.

      ДБН, які діють в Україні зараз дозволяють проектувати будівлі висотою понад 73,5 метрів лише на територіях із сейсмічністю до 6 балів.

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      Ці норми не дозволяють зведення висоток у районах, де сейсмічність може досягати 7 балів. Йдеться про окремі райони Закарпатської, Одеської областей та Криму.

      Які зміни уже внесені?

      Удосконалили та розширили районування України за сейсмічними показниками – ця норма є у змінах в ДБН щодо сейсмічності і вступає в дію 1 травня.

      Які зміни ще повинні бути внесені?

      Аби висотки, збудовані у районах з сейсмічністю понад 7 балів, були безпечними, мають бути встановлені нові вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель – 200 міліметрів.

      Саме ці зміни пропонують внести новим ДБН щодо висотних будівель, який зараз оновлюється. Якщо ця норма буде врахована, то багатоповерхівки можна буде безпечно зводити на територіях з сейсмічністю понад 6 балів – тобто по всій території України без обмежень.

      28 лютого в Україні вступають в дію нові ДБН щодо водопостачання, водовідведення та освітлення.

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      Теги: Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України ДБН Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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