Хмарочоси дозволять будувати по всій Україні: в окремих областях це досі заборонено

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонують внести зміни у державні будівельні норми, які стосуються висотних будинків.

ДБН, які діють в Україні зараз дозволяють проектувати будівлі висотою понад 73,5 метрів лише на територіях із сейсмічністю до 6 балів.

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Ці норми не дозволяють зведення висоток у районах, де сейсмічність може досягати 7 балів. Йдеться про окремі райони Закарпатської, Одеської областей та Криму.

Які зміни уже внесені?

Удосконалили та розширили районування України за сейсмічними показниками – ця норма є у змінах в ДБН щодо сейсмічності і вступає в дію 1 травня.

Які зміни ще повинні бути внесені?

Аби висотки, збудовані у районах з сейсмічністю понад 7 балів, були безпечними, мають бути встановлені нові вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель – 200 міліметрів.

Саме ці зміни пропонують внести новим ДБН щодо висотних будівель, який зараз оновлюється. Якщо ця норма буде врахована, то багатоповерхівки можна буде безпечно зводити на територіях з сейсмічністю понад 6 балів – тобто по всій території України без обмежень.

28 лютого в Україні вступають в дію нові ДБН щодо водопостачання, водовідведення та освітлення.