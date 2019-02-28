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      Небоскребы позволят строить по всей Украине: в отдельных областях это еще запрещено

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      Небоскребы позволят строить по всей территории Украины
      Небоскребы позволят строить по всей территории Украины / Shutterstock

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают внести изменения в государственные строительные нормы, касающиеся высотных домов.

      ГСН, которые действуют в Украине сейчас, позволяют проектировать здания высотой более 73,5 метров только на территориях с сейсмичностью до 6 баллов.

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      Эти нормы не позволяют строительство высоток в районах, где сейсмичность может достигать 7 баллов. Речь идет о отдельных районах Закарпатской, Одесской областей и Крыма.

      Какие изменения уже внесены?

      Усовершенствовали и расширили районирование Украины по сейсмическим показателям – эта норма в изменениях в ГСН по сейсмичности и вступает в действие 1 мая.

      Какие изменения еще должны быть внесены?

      Чтобы высотки, построенные в районах с сейсмичностью более 7 баллов, были безопасными, должны быть установлены новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий – 200 миллиметров.

      Именно эти изменения предлагают внести новым ГСН о высотных зданиях, который сейчас обновляется. Если эта норма будет учтена, то многоэтажки можно будет безопасно возводить на территориях с сейсмичностью более 6 баллов – то есть по всей территории Украины без ограничений.

      28 февраля в Украине вступают в действие новые ГСН по водоснабжению, водоотведению и освещению.

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      Теги: Новости недвижимости Строительство ГСН Новости недвижимости Украины Минрегион
      Источник: 24 канал
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