Небоскребы позволят строить по всей Украине: в отдельных областях это еще запрещено

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают внести изменения в государственные строительные нормы, касающиеся высотных домов.

ГСН, которые действуют в Украине сейчас, позволяют проектировать здания высотой более 73,5 метров только на территориях с сейсмичностью до 6 баллов.

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Эти нормы не позволяют строительство высоток в районах, где сейсмичность может достигать 7 баллов. Речь идет о отдельных районах Закарпатской, Одесской областей и Крыма.

Какие изменения уже внесены?

Усовершенствовали и расширили районирование Украины по сейсмическим показателям – эта норма в изменениях в ГСН по сейсмичности и вступает в действие 1 мая.

Какие изменения еще должны быть внесены?

Чтобы высотки, построенные в районах с сейсмичностью более 7 баллов, были безопасными, должны быть установлены новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий – 200 миллиметров.

Именно эти изменения предлагают внести новым ГСН о высотных зданиях, который сейчас обновляется. Если эта норма будет учтена, то многоэтажки можно будет безопасно возводить на территориях с сейсмичностью более 6 баллов – то есть по всей территории Украины без ограничений.

28 февраля в Украине вступают в действие новые ГСН по водоснабжению, водоотведению и освещению.

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