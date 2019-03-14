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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Торговые центры в Украине вооружат рамками-металлоискателями: детали

      46 Читати новину українською
      На входах в ТРЦ обязательно будут проектировать рамочные металлоискатели
      На входах в ТРЦ обязательно будут проектировать рамочные металлоискатели / Getty images/Иллюстрация

      Новые государственные строительные нормы по проектированию общественных зданий вступят в силу в Украине 1 июня 2019 года.

      Что изменится в ГСН относительно общественных домов?

      Новая норма будет предусматривать обязательное проектирование современных систем безопасности в общественных зданиях.

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      Речь идет, в частности, о торгово-развлекательных центрах и других общественных зданиях с большим скоплением людей.

      Чтобы повысить безопасность посетителей таких заведений, новые нормы предусматривают такие требования по проектированию:

      1. рамочные устройства-металлоискатели на входах в зданий;
      2. современные системы видеонаблюдения;
      3. более надежные и чувствительные системы пожарной безопасности, с возможностями оповещения и управления эвакуацией.

      Что такое Государственные строительные нормы?ГСН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначению.

       

      1 апреля в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы о инклюзивности сооружений, в частности общественных учреждений и зданий.

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      Недвижимость 24 писала, какие новые государственные строительные нормы вступили в действие в Украине 28 февраля и как они затронут украинцев.

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      Теги: Новости недвижимости Строительство Минрегион ГСН
      Источник: 24 Канал
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