Торговые центры в Украине вооружат рамками-металлоискателями: детали

Новые государственные строительные нормы по проектированию общественных зданий вступят в силу в Украине 1 июня 2019 года.

Что изменится в ГСН относительно общественных домов?

Новая норма будет предусматривать обязательное проектирование современных систем безопасности в общественных зданиях.

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Речь идет, в частности, о торгово-развлекательных центрах и других общественных зданиях с большим скоплением людей.

Чтобы повысить безопасность посетителей таких заведений, новые нормы предусматривают такие требования по проектированию:

рамочные устройства-металлоискатели на входах в зданий; современные системы видеонаблюдения; более надежные и чувствительные системы пожарной безопасности, с возможностями оповещения и управления эвакуацией.

Что такое Государственные строительные нормы?ГСН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначению.

1 апреля в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы о инклюзивности сооружений, в частности общественных учреждений и зданий.

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Недвижимость 24 писала, какие новые государственные строительные нормы вступили в действие в Украине 28 февраля и как они затронут украинцев.