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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Торгові центри в Україні озброять рамками-металошукачами: деталі

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      На входах у ТРЦ обов'язково проектуватимуть рамкові металошукачі
      На входах у ТРЦ обов'язково проектуватимуть рамкові металошукачі / Getty images/Ілюстрація

      Нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель набудуть чинності в Україні 1 червня 2019 року.

      Що зміниться у ДБН щодо громадських будинків?

      Нова норма передбачатиме обов'язкове проектування сучасних систем безпеки у громадських будинках.

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      Йдеться, зокрема, про торгово-розважальні центри та інші громадські споруди з великим скупченням людей.

      Аби підвищити безпеку відвідувачів таких закладів, нові норми передбачають такі вимоги щодо проектування:

      1. рамкові пристрої-металошукачі на входах до будівель;
      2. сучасні системи відеоспостереження;
      3. більш надійні та чутливі системи пожежної безпеки, з можливостями оповіщення та керування евакуацією.

      Що таке Державні будівельні норми?ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

       

      1 квітня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми про інклюзивність споруд, зокрема громадських закладів та будівель.

      Дивіться також: Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу

      Нерухомість 24 писала, які нові державні будівельні норми вступили в дію в Україні 28 лютого і як вони зачеплять українців.

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      Теги: Мінрегіон Будівництво Новини нерухомості ДБН
      Джерело: 24 Канал
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