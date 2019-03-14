Торгові центри в Україні озброять рамками-металошукачами: деталі

Нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель набудуть чинності в Україні 1 червня 2019 року.

Що зміниться у ДБН щодо громадських будинків?

Нова норма передбачатиме обов'язкове проектування сучасних систем безпеки у громадських будинках.

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Йдеться, зокрема, про торгово-розважальні центри та інші громадські споруди з великим скупченням людей.

Аби підвищити безпеку відвідувачів таких закладів, нові норми передбачають такі вимоги щодо проектування:

рамкові пристрої-металошукачі на входах до будівель; сучасні системи відеоспостереження; більш надійні та чутливі системи пожежної безпеки, з можливостями оповіщення та керування евакуацією.

Що таке Державні будівельні норми?ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

1 квітня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми про інклюзивність споруд, зокрема громадських закладів та будівель.

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Нерухомість 24 писала, які нові державні будівельні норми вступили в дію в Україні 28 лютого і як вони зачеплять українців.