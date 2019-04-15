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      В Украине появятся перехватывающие стоянки: что изменится

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      В Украине будут строить перехватывающие автостоянки
      В Украине будут строить перехватывающие автостоянки / Getty images

      С 1 июля вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по автостоянкам.

      Это изменение даст возможность проектировать перехватывающие автостоянки для разгрузки центра крупных населенных пунктов.

      Читайте также: Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев

      Что изменится?

      - у железнодорожных станций, авиатерминалов, станций метро и общественного транспорта будут строить перехватывающие автостоянки (минимальное расстояние – до 150 метров от указанных объектов);

      - до 50% мест на таких автостоянках будут предусмотрены для длительной парковки (в течение дня);

      - до 25% мест будут предусмотрены для автомобилей, которые можно оставить на несколько часов.

      Такая практика является распространенной в Европе и других странах мира.

      Как они работают?

      Не заезжая в центральную часть города, владелец авто может оставить свое транспортное средство на перехватывающей автостоянке и воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до места назначения.

      Заместитель министра регинального развития, строительства, и ЖКХ Лев Парцхаладзе настаивает, что обновление этих ГСН имеет ряд очевидных преимуществ:

      1. уменьшение пробок на дорогах;
      2. решение проблемы с нехваткой парковок;
      3. повышение экологического состояния городов;
      4. налаживание транспортного движения в центральных районах мегаполисов.

      ДБН будівництво автостоянки
      Новые ГСН по автостоянкам вступят в силу 1 июля

      Обновленная государственная строительная норма по автостоянкам, которая вступит в силу 1 июля 2019 года, также предусматривает, что по меньшей мере 5% мест на новых автопарковках, которые будут строить в Украине, будут проектировать с электрозарядками.

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      Теги: Авто ГСН Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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