В Украине появятся перехватывающие стоянки: что изменится

С 1 июля вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по автостоянкам.

Это изменение даст возможность проектировать перехватывающие автостоянки для разгрузки центра крупных населенных пунктов.

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Что изменится?

- у железнодорожных станций, авиатерминалов, станций метро и общественного транспорта будут строить перехватывающие автостоянки (минимальное расстояние – до 150 метров от указанных объектов);

- до 50% мест на таких автостоянках будут предусмотрены для длительной парковки (в течение дня);

- до 25% мест будут предусмотрены для автомобилей, которые можно оставить на несколько часов.

Такая практика является распространенной в Европе и других странах мира.

Как они работают?

Не заезжая в центральную часть города, владелец авто может оставить свое транспортное средство на перехватывающей автостоянке и воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до места назначения.

Заместитель министра регинального развития, строительства, и ЖКХ Лев Парцхаладзе настаивает, что обновление этих ГСН имеет ряд очевидных преимуществ:

уменьшение пробок на дорогах; решение проблемы с нехваткой парковок; повышение экологического состояния городов; налаживание транспортного движения в центральных районах мегаполисов.



Новые ГСН по автостоянкам вступят в силу 1 июля

Обновленная государственная строительная норма по автостоянкам, которая вступит в силу 1 июля 2019 года, также предусматривает, что по меньшей мере 5% мест на новых автопарковках, которые будут строить в Украине, будут проектировать с электрозарядками.