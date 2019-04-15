В Украине появятся перехватывающие стоянки: что изменится
С 1 июля вступают в силу изменения в государственные строительные нормы по автостоянкам.
Это изменение даст возможность проектировать перехватывающие автостоянки для разгрузки центра крупных населенных пунктов.
Читайте также: Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
Что изменится?
- у железнодорожных станций, авиатерминалов, станций метро и общественного транспорта будут строить перехватывающие автостоянки (минимальное расстояние – до 150 метров от указанных объектов);
- до 50% мест на таких автостоянках будут предусмотрены для длительной парковки (в течение дня);
- до 25% мест будут предусмотрены для автомобилей, которые можно оставить на несколько часов.
Такая практика является распространенной в Европе и других странах мира.
Как они работают?
Не заезжая в центральную часть города, владелец авто может оставить свое транспортное средство на перехватывающей автостоянке и воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до места назначения.
Заместитель министра регинального развития, строительства, и ЖКХ Лев Парцхаладзе настаивает, что обновление этих ГСН имеет ряд очевидных преимуществ:
- уменьшение пробок на дорогах;
- решение проблемы с нехваткой парковок;
- повышение экологического состояния городов;
- налаживание транспортного движения в центральных районах мегаполисов.
Новые ГСН по автостоянкам вступят в силу 1 июля
Обновленная государственная строительная норма по автостоянкам, которая вступит в силу 1 июля 2019 года, также предусматривает, что по меньшей мере 5% мест на новых автопарковках, которые будут строить в Украине, будут проектировать с электрозарядками.
-
-
20 март 2019Лифты станут обязательными в невысоких жилых домах
-