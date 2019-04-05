Новые парковки в Украине будут проектировать с электрозарядками
По меньшей мере 5% мест на новых автопарковках, которые будут строить в Украине, будут проектировать с электрозарядками.
Такая обновленная государственная строительная норма (ГСН) относительно автостоянок и гаражей вступит в действие 1 июля 2019 года.
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Эта норма также предусматривает разрешение на строительство современных автоматизированных гаражей и автостоянок, о чем Недвижимость 24 писала ранее.
Согласно обновленной нормой, не менее 5% паркомест на новосозданных автостоянках должны быть оборудованы электрозарядками.
С увеличением количества электромобилей в Украине планируют увеличивать и количество мест для их подзарядки. По прогнозам Минрегиона, все 100% на стоянках в Украине должны быть оборудованы электрозарядками.
Обновленные ГСН по автостоянок вступят в силу 1 июля 2019
По данным Ассоциации автопроизводителей Украины ( "Укравтопром"), за первый квартал 2019 года в Украине стало на 1276 электрокаров больше – это на 71% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наиболее популярным среди украинцев остается Nissan Leaf. С января по март 2019 таких автомобилей на украинских номерах стало на 678 больше.
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