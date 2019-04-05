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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Новые парковки в Украине будут проектировать с электрозарядками

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      5% мест на украинских парковках будут оборудованы электрозарядками
      5% мест на украинских парковках будут оборудованы электрозарядками / 24 канал

      По меньшей мере 5% мест на новых автопарковках, которые будут строить в Украине, будут проектировать с электрозарядками.

      Такая обновленная государственная строительная норма (ГСН) относительно автостоянок и гаражей вступит в действие 1 июля 2019 года.

      Смотрите также: Выгодно ли в Украине пользоваться электрокаром: преимущества и недостатки

      Эта норма также предусматривает разрешение на строительство современных автоматизированных гаражей и автостоянок, о чем Недвижимость 24 писала ранее.

      Согласно обновленной нормой, не менее 5% паркомест на новосозданных автостоянках должны быть оборудованы электрозарядками.

      С увеличением количества электромобилей в Украине планируют увеличивать и количество мест для их подзарядки. По прогнозам Минрегиона, все 100% на стоянках в Украине должны быть оборудованы электрозарядками.

      ДБН електрокари зарядки автостоянкиОбновленные ГСН по автостоянок вступят в силу 1 июля 2019

      По данным Ассоциации автопроизводителей Украины ( "Укравтопром"), за первый квартал 2019 года в Украине стало на 1276 электрокаров больше – это на 71% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наиболее популярным среди украинцев остается Nissan Leaf. С января по март 2019 таких автомобилей на украинских номерах стало на 678 больше.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Минрегион Электромобиль ГСН
      Источник: 24 канал
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