В крупных городах Украины появятся автоматизированные парковки

1 июля в Украине вступит в силу обновленная государственная строительная норма относительно гаражей и автостоянок. Автомобили будут парковать без участия водителя.

Эта норма позволит проектировать автоматизированные парковки и гаражи.

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Что изменится?

Действующие ГСН предусматривают только возможность проектирования обычных и механизированных гаражей, которые требуют больших площадей, и, как следствие, не хватает мест для парковок.

Как работают автоматизированные гаражи? Принцип работы автоматизированных гаражей предусматривает полную автоматизацию всех процессов – въезд и выезд автомобиля на паркоместо происходит без участия водителя и пассажиров.

Какие преимущества даст возможность проектировать автоматизированные гаражи:

экономия пространства – на небольшом участке можно разместить в несколько раз больше автомобилей. Особенно актуально это будет для центральных районов крупных городов с плотной застройкой; автоматический процесс сэкономит время водителей на парковку.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе отметил, что в США такие парковки начали строить еще в 40-х годах прошлого века, а в Европе такая практика приобрела популярность в 70-80-х.

1 апреля в Украине вступили в силу ГСН об инклюзивности зданий. Недвижимость 24 объясняла, что они предусматривают.