У великих містах України з'являться автоматизовані парковки

1 липня в Україні набуде чинності оновлена державна будівельна норма щодо гаражів та автостоянок. Автомобілі паркуватимуть без участі водія.

Ця норма дозволить проектувати автоматизовані парковки та гаражі.

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Що зміниться?

Чинні ДБН передбачають тільки можливість проектування звичайних та механізованих гаражів, які потребують великих площ і як наслідок не вистачає місць для парковок.

Як працюють автоматизовані гаражі?Принцип роботи автоматизованих гаражів передбачає повну автоматизацію усіх процесів – в'їзд та виїзд автомобіля на паркомісце відбувається без участі водія та пасажирів.

Які переваги дасть можливість проектувати автоматизовані гаражі:

економія простору – на невеликій ділянці можна розмістити у декілька разів більше автомобілів. Особливо актуально це буде для центральних районів великих міст зі щільною забудовою; автоматичний процес заощадить час водіїв на парковку.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе зауважив, що у США такі парковки почали будувати ще у 40-х роках минулого століття, а у Європі така практика набула популярності у 70-80-х.

1 квітня в Україні набули чинності ДБН щодо інклюзивності будівель. Нерухомість 24 пояснювала, що це передбачає.