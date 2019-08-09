Нові парковки із зарядками для електрокарів: що передбачає закон

Інфраструктура для електромобілів в Україні тепер закріплена на офіційному рівні. В офіційній газеті Верховної Ради 9 серпня вийшов друком відповідний закон.

Що він передбачає? Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" набуде чинності з 1 січня 2020 року. З його текстом можна ознайомитись на офіційному сайті парламенту "Голос України".

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Документ, зокрема, передбачає обов'язковість проектування зарядних станцій та виділених місць для паркування електрокарів.

Щонайменше 5% місць на нових автопарковках, які будуватимуть в Україні, проектуватимуть з електрозарядками. Відповідні ДБН (державні будівельні норми) щодо автостоянок набули чинності 1 липня 2019 року.

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Ця норма також передбачає дозвіл на будівництво сучасних автоматизованих гаражів та автостоянок.

Згідно з оновленою нормою, не менше 5% паркомісць на новозбудованих автостоянках мають бути обладнані електрозарядками.

Зі збільшенням кількості електромобілів в Україні планують збільшувати й кількість місць для їхньої підзарядки. За прогнозами Мінрегіону, усі 100% на стоянках в Україні мають бути обладнані електрозарядками.



Оновлені ДБН щодо автостоянок набудуть чинності 1 липня 2019

За даними Асоціації автовиробників України ("Укравтопром"), за перший квартал 2019 року в Україні стало на 1276 електрокарів більше – це на 71% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярним серед українців залишається Nissan Leaf. З січня по березень 2019 таких автівок на українських номерах стало на 678 більше.

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