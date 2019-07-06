В Україні злетів попит на електрокари: коли чекати на нові парковки з зарядками

В Україні злетів попит на електрокари. Порівняно з 2018 роком їх кількість загалом зросла на 60%. Тим часом, кількість місць для паркування таких машин з можливістю підзарядки поки не збільшилась.

В уряді обіцяють, що це питання тепер вирішують на державному рівні. І до 2030 року таких проблем не буде. Як "виживають" власники електромашин зараз – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Львів'янам на своїх електричних авто доводиться щодня мотати не одне коло центром міста, аби знайти місце для паркування. Спеціально обладнаних таких у центральній частині – всього три. Через це власники заряджають свої авто вдома. На це іде до шести годин. Зробити це швидше можна було б на спеціальних чарджерах — потужних зарядних станціях.

Люди найчастіше, у 90% випадків, заряджають електромобіль або вдома, або на робочому місці. І це важливо, щоби їх більше розвивалося біля бізнес-центрів, біля торгових центрів, де люди працюють, які не мають можливості зарядити його, наприклад, вдома, бо він живе в багатоквартирному будинку,

– наголосив власник електрокара Назар Шимоне-Давида.



Кількість місць для зарядки електрокарів – мала, тому там завжди зайнято

Відповідно треба заряджатися вдома // фото John Cameron на Unsplash

З 1 липня Мінрегіонбуд змінив державні будівельні норми. Тепер на нових паркінгах зарядками мають бути облаштовані не менше п'яти відсотків паркувальних місць. У Львові до 1 вересня мають відкрити ще 14 нових платних парковок. Та чи будуть на них чарджери — в управлінні транспорту не знають.

Правила паркування не передбачають, власне, зобов'язання оператора ці місця облаштовувати за свій кошт. Вони готові будуть виділити ці місця під облаштування, якщо хтось буде охочий ці місця встановити безпосередньо,

– пояснив начальник управління транспорту міської ради Львова Олег Партика.



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Відповідно до нових державних будівельних норм, до 2030 року електрозарядки мають бути на усіх стоянках. Тим часом, кількість електрокарів в Україні невпинно росте. Уже в цьому році придбали більше 3 тисяч електромобілів. І це на 60% більше ніж минулого року. Тобто, тенденція на зростання кількості електричних авто зберігається.

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