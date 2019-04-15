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      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться

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      В Україні будуватимуть перехоплювальні автостоянки
      В Україні будуватимуть перехоплювальні автостоянки / Getty images

      З 1 липня набудують чинності зміни до державних будівельних норм щодо автостоянок.

      Ця зміна дасть можливість проектувати перехоплювальні автостоянки для розвантаження центру великих населених пунтків.

      Читайте також: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

      Що зміниться?

      - біля залізничних станцій, авіатерміналів, станцій метро та громадського транспорту будуватимуть перехоплювальні автостоянки (мінімальна відстань – до 150 метрів від вказаних об'єктів);

      - до 50% місць на таких автостоянках будуть передбачені для довготривалого зберігання (впродовж дня);

      - до 25% місць будуть передбачені для автівок, які можна залишити на кілька годин.

      Така практика є поширеною у Європі та інших країнах світу.

      Як вони працюють?

      Не заїжджаючи у центральну частину міста власник авто може залишити свій транспортний засіб на перехоплювальній автостоянці і скористатись послугами громадського транспорту, щоб дістатись до місця призначення.

      Заступник міністра регінального розвитку, будівництва, та ЖКГ Лев Парцхаладзе наполягає, що оновлення цієї ДБН має низку очевидних переваг:

      1. зменшення заторів на дорогах;
      2. вирішення проблеми з нестачею парковок;
      3. підвищення екологічного стану міст;
      4. налагодженню транспортного руху в центральних районах мегаполісів.

      ДБН будівництво автостоянки
      Нові ДБН щодо автостоянок набудуть чинності 1 липня

      Оновлена державна будівельна норма щодо автостоянок, яка набуде чинності 1 липня 2019 року також передбачає, що щонайменше 5% місць на нових автопарковках, які будуватимуть в Україні, проектуватимуть з електрозарядками.

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      Теги: Авто Новини нерухомості України Будівництво ДБН Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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