Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів: що вони передбачають

В Україні набули чинності нові державні будівельні норми щодо громадських будівель, які стосуються проектування багаторівневих підземних паркінгів.

Оновлений ДБН "Громадські будинки і споруди", який містить цю норму набуває чинності з 1 червня 2019 року.

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Що зміниться?

Зміни мають на меті вирішити постійну проблему з нестачею паркомісць у великих містах чи поблизу великих громадських закладів.

Так, відтепер в Україні дозволено проектувати вбудовані чи прибудовані підземні автостоянки до 5 поверхів, автоматизовані паркінги можуть мати "глибину" до 9 поверхів.

Дотепер проектування багаторівневих підземних автостоянок взагалі не було унормовано в будівельних нормах.

Це дозволить:

збільшити кількість паркомісць, які можуть проектувати при будівництві громадських закладів; заощадити простір на організацію таких парковок; підвищити комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

Норма також передбачає, що такі багаторівневі підземні паркінги мають бути обладнані ліфтами або підйомниками, а в'їзди та виїзди повинні бути віддалені від вікон житлових будинків та інших приміщень зі значним перебуванням людей.



Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів