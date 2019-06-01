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      Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів: що вони передбачають

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      ДБН щодо підземних паркінгів набули чинності в Україні
      ДБН щодо підземних паркінгів набули чинності в Україні / unsplash.com

      В Україні набули чинності нові державні будівельні норми щодо громадських будівель, які стосуються проектування багаторівневих підземних паркінгів.

      Оновлений ДБН "Громадські будинки і споруди", який містить цю норму набуває чинності з 1 червня 2019 року.

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      Що зміниться?

      Зміни мають на меті вирішити постійну проблему з нестачею паркомісць у великих містах чи поблизу великих громадських закладів.

      Так, відтепер в Україні дозволено проектувати вбудовані чи прибудовані підземні автостоянки до 5 поверхів, автоматизовані паркінги можуть мати "глибину" до 9 поверхів.

      Дотепер проектування багаторівневих підземних автостоянок взагалі не було унормовано в будівельних нормах.

      Це дозволить:

      1. збільшити кількість паркомісць, які можуть проектувати при будівництві громадських закладів;
      2. заощадити простір на організацію таких парковок;
      3. підвищити комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

      Норма також передбачає, що такі багаторівневі підземні паркінги мають бути обладнані ліфтами або підйомниками, а в'їзди та виїзди повинні бути віддалені від вікон житлових будинків та інших приміщень зі значним перебуванням людей.

      дбн підземні паркінги будівництво
      Набули чинності ДБН щодо підземних паркінгів

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України Авто ДБН
      Джерело: 24 канал
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