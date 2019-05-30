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      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні

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      Червень 2019 Україна - ціни на газ, нові правила зняття готівки, футбольні правила
      Нове у червні: ціна на газ, ДБНи, зняття готівки / 24 канал

      З червня українці отримають зменшену ціну промислового газу, нові правила зняття готівки в банках та нові ДБН для будівництва парковок. А на туристів чекає кілька приємностей.

      Ціни на газ

      У "Нафтогазі" повідомили про зниження ціни на газ для промисловості та інших суб’єктів господарювання з 1 червня – на 7,6-7,9% порівняно з травневими.

      В залежності від обсягів закупівлі та умов оплати показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5803-6423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

      Читайте також: Скільки коштує газ для населення у кожній області України

      Нові правила зняття готівки в банках

      3 червня набуває чинності постанова НБУ, яка вводить нові правила зняття готівки. Тепер банки вивчатимуть клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку. Клієнт повинен буде надати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

      Але спершу оцінюватимуть ризик клієнта (на аналізі певних критеріїв), а потім вже банки можуть вживати відповідних заходів нагляду.

      Які документи можуть вимагати:

      • закупівельний акт;
      • закупівельну відомість;
      • податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
      • кредитний договір;
      • договір поставки;
      • договір транспортування;
      • договір зберігання;
      • інші звітні документи.

      Читайте також: Від паніки до оптимізму: гривня зміцнюється, газ дешевшає...

      Нові ДБН

      1 червня вступають в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення". Згідно з новими ДБН тепер можна буде проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів та до 5 поверхів. А автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

      Що це дасть:

      • збільшить кількість парко-місць, які можуть проектуватися в складі громадських закладів;
      • заощадить простір на організацію таких парковок;
      • підвищить комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

      Читайте також: В Україні дозволили будувати вищі споруди: що змінилось

      Новинки для туристів

      Ryanair почне польоти з Одеси і Харкова до Польщі вже в червні 2019 року. Рейси – за двома маршрутами. З 16 червня – до Кракова двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях – о 12:45. Рейси Харків-Краків – з 17 червня з вильотом з Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях. Обидва маршрути позначені як такі, що будуть виконуватися польською донькою Ryanair – Ryanair Sun.

      У червні почне курсувати поїзд Мукачево – Кошице. Вперше він повезе пасажирів з 9 червня. Митний та паспортний контроль Словаччини буде у Черна-над-Тисою, український – у Чопі. Час у дорозі – близько 4 годин.

      Читайте також: Український лоукостер запустив нові рейси в Європу: ціни та розклад

      Нові футбольні правила

      У ФІФА затвердили нові правила гри в футбол. З 1 червня вони стануть чинні.

      Що зміниться:

      • ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку;
      • футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Гравцям більше не потрібно йти через все поле;
      • скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний майданчик при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник;
      • футболістам атакуючої команди більше не можна ставати в стінку при пробитті штрафних – треба бути мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.
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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Подорожі ДБН Банки Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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