Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
З червня українці отримають зменшену ціну промислового газу, нові правила зняття готівки в банках та нові ДБН для будівництва парковок. А на туристів чекає кілька приємностей.
Ціни на газ
У "Нафтогазі" повідомили про зниження ціни на газ для промисловості та інших суб’єктів господарювання з 1 червня – на 7,6-7,9% порівняно з травневими.
В залежності від обсягів закупівлі та умов оплати показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5803-6423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
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Нові правила зняття готівки в банках
3 червня набуває чинності постанова НБУ, яка вводить нові правила зняття готівки. Тепер банки вивчатимуть клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку. Клієнт повинен буде надати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.
Але спершу оцінюватимуть ризик клієнта (на аналізі певних критеріїв), а потім вже банки можуть вживати відповідних заходів нагляду.
Які документи можуть вимагати:
- закупівельний акт;
- закупівельну відомість;
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;
- кредитний договір;
- договір поставки;
- договір транспортування;
- договір зберігання;
- інші звітні документи.
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Нові ДБН
1 червня вступають в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення". Згідно з новими ДБН тепер можна буде проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів та до 5 поверхів. А автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.
Що це дасть:
- збільшить кількість парко-місць, які можуть проектуватися в складі громадських закладів;
- заощадить простір на організацію таких парковок;
- підвищить комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.
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Новинки для туристів
Ryanair почне польоти з Одеси і Харкова до Польщі вже в червні 2019 року. Рейси – за двома маршрутами. З 16 червня – до Кракова двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях – о 12:45. Рейси Харків-Краків – з 17 червня з вильотом з Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях. Обидва маршрути позначені як такі, що будуть виконуватися польською донькою Ryanair – Ryanair Sun.
У червні почне курсувати поїзд Мукачево – Кошице. Вперше він повезе пасажирів з 9 червня. Митний та паспортний контроль Словаччини буде у Черна-над-Тисою, український – у Чопі. Час у дорозі – близько 4 годин.
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Нові футбольні правила
У ФІФА затвердили нові правила гри в футбол. З 1 червня вони стануть чинні.
Що зміниться:
- ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку;
- футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Гравцям більше не потрібно йти через все поле;
- скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний майданчик при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник;
- футболістам атакуючої команди більше не можна ставати в стінку при пробитті штрафних – треба бути мінімум в метрі від неї і не заважати захисникам.