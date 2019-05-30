Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні

З червня українці отримають зменшену ціну промислового газу, нові правила зняття готівки в банках та нові ДБН для будівництва парковок. А на туристів чекає кілька приємностей.

Ціни на газ

У "Нафтогазі" повідомили про зниження ціни на газ для промисловості та інших суб’єктів господарювання з 1 червня – на 7,6-7,9% порівняно з травневими.

В залежності від обсягів закупівлі та умов оплати показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5803-6423 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

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Нові правила зняття готівки в банках

3 червня набуває чинності постанова НБУ, яка вводить нові правила зняття готівки. Тепер банки вивчатимуть клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують в банку готівку. Клієнт повинен буде надати підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.

Але спершу оцінюватимуть ризик клієнта (на аналізі певних критеріїв), а потім вже банки можуть вживати відповідних заходів нагляду.

Які документи можуть вимагати:

закупівельний акт;

закупівельну відомість;

податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку;

кредитний договір;

договір поставки;

договір транспортування;

договір зберігання;

інші звітні документи.

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Нові ДБН

1 червня вступають в дію державні будівельні норми В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення". Згідно з новими ДБН тепер можна буде проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів та до 5 поверхів. А автоматизовані підземні автостоянки – до 9 поверхів. Підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

Що це дасть:

збільшить кількість парко-місць, які можуть проектуватися в складі громадських закладів;

заощадить простір на організацію таких парковок;

підвищить комфорт відвідувачів, які користуються індивідуальним транспортом.

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Новинки для туристів

Ryanair почне польоти з Одеси і Харкова до Польщі вже в червні 2019 року. Рейси – за двома маршрутами. З 16 червня – до Кракова двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях – о 12:45. Рейси Харків-Краків – з 17 червня з вильотом з Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях. Обидва маршрути позначені як такі, що будуть виконуватися польською донькою Ryanair – Ryanair Sun.

У червні почне курсувати поїзд Мукачево – Кошице. Вперше він повезе пасажирів з 9 червня. Митний та паспортний контроль Словаччини буде у Черна-над-Тисою, український – у Чопі. Час у дорозі – близько 4 годин.

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Нові футбольні правила

У ФІФА затвердили нові правила гри в футбол. З 1 червня вони стануть чинні.

Що зміниться: