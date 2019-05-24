"Нафтогаз" знизить ціну на газ у червні: кому, на скільки і за яких умов

НАК "Нафтогаз України" у червні 2019 року знизить ціну на газ промисловим споживачам на майже 8%. Однак – лише за певних умов.

Мовиться про зниження ціни на газ на 7,9% – на 496 гривень за тисячу кубометрів, у порівнянні з травневою ціною. У червні ціна становитиме 5 тисяч 803 гривні за тисячу кубометрів, включаючи ПДВ. Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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Однак таку ціну встановлять лише для тих підприємств-споживачів газу, які:

• закуповують його обсягом у понад 50 тисяч кубометрів на місяць;

• не мають боргів перед енергохолдингом;

• здійснюють повну передоплату.

Варто зазначити, що для промислових підприємств, які не здійснюватимуть передоплату, ціна в червні також знизиться – на 7,6% – і становитиме 6 тисяч 423 гривні за тисячу кубометрів із ПДВ.

Скільки коштує газ для населення у кожній області України – читайте у матеріалі 24 каналу.