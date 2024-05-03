Термін подачі показників за газ
Українці повинні щомісяця передавати показники лічильника газу. Це потрібно зробити з 1 по 5 число.
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Для фіксації показників варто записати саме число без значень вказаних червоним кольором й цифр після коми.
- У "Нафтогазі" неодноразово пояснювали, що через несвоєчасне надання даних про спожитий обсяг природного газу цифри у платіжках згодом можуть суттєво відрізнятися від фактичних, адже тоді підприємство визначає дані самостійно.
Інструкція як подати показники
Це можна зробити у три способи – передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу), на сайті або у чат-боті облгазу, а також зателефонувавши в контакт-центр облгазу.
- До речі, через невчасну проведену повірку в платіжках можуть нараховувати суми за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника.
- Таким чином, сума не збігатиметься з реальною й особі доведеться переплачувати.
Скільки українці платять за газ у 2024 році
- На сьогодні понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз". Для них тариф на газ становить 7,96 гривні за кубометр.
- Для споживачів, які користуються послугами інших компаній, тарифи коливаються від 7,7 гривні до майже 10 гривень за кубометр.