Термін подачі показників за газ

Українці повинні щомісяця передавати показники лічильника газу. Це потрібно зробити з 1 по 5 число.

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Зауважте! У ваш тариф за газ включена вартість ще й за транспортування ресурсу до помешкання.

Для фіксації показників варто записати саме число без значень вказаних червоним кольором й цифр після коми.

У "Нафтогазі" неодноразово пояснювали, що через несвоєчасне надання даних про спожитий обсяг природного газу цифри у платіжках згодом можуть суттєво відрізнятися від фактичних, адже тоді підприємство визначає дані самостійно.

Інструкція як подати показники

Це можна зробити у три способи – передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу), на сайті або у чат-боті облгазу, а також зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

Важливо! Крім подачі показників, споживачам варто регулярно робити повірку пристроїв обліку газу. Це потрібно робити раз на 2 роки за особистим зверненням, але крім тих, хто живе на ТОТ.

До речі, через невчасну проведену повірку в платіжках можуть нараховувати суми за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника.

Таким чином, сума не збігатиметься з реальною й особі доведеться переплачувати.

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