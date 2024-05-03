Срок подачи показателей за газ
Украинцы должны ежемесячно передавать показатели счетчика газа. Это нужно сделать с 1 по 5 число.
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Для фиксации показателей следует записать именно число без значений указанных красным цветом и цифр после запятой.
- В "Нафтогазе" неоднократно объясняли, что из-за несвоевременного предоставления данных о потребленном объеме природного газа цифры в платежках впоследствии могут существенно отличаться от фактических, ведь тогда предприятие определяет данные самостоятельно.
Инструкция как подать показатели
Это можно сделать тремя способами – передавать показания оператору ГРМ (облгаза), на сайте или в чат-боте облгаза, а также позвонив в контакт-центр облгаза.
- Кстати, из-за несвоевременной проведенной поверки в платежках могут начислять суммы по нормативам потребления, установленными в Украине, а не по показаниям счетчика.
- Таким образом, сумма не будет совпадать с реальной и лицу придется переплачивать.
Сколько украинцы платят за газ в 2024 году
- На сегодня более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нафтогаз". Для них тариф на газ составляет 7,96 гривны за кубометр.
- Для потребителей, которые пользуются услугами других компаний, тарифы колеблются от 7,7 гривны до почти 10 гривен за кубометр.