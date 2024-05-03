Срок подачи показателей за газ

Украинцы должны ежемесячно передавать показатели счетчика газа. Это нужно сделать с 1 по 5 число.

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Обратите внимание! В ваш тариф за газ включена стоимость еще и за транспортировку ресурса в дом.

Для фиксации показателей следует записать именно число без значений указанных красным цветом и цифр после запятой.

В "Нафтогазе" неоднократно объясняли, что из-за несвоевременного предоставления данных о потребленном объеме природного газа цифры в платежках впоследствии могут существенно отличаться от фактических, ведь тогда предприятие определяет данные самостоятельно.

Инструкция как подать показатели

Это можно сделать тремя способами – передавать показания оператору ГРМ (облгаза), на сайте или в чат-боте облгаза, а также позвонив в контакт-центр облгаза.

Важно! Кроме подачи показаний, потребителям следует регулярно делать поверку устройств учета газа. Это нужно делать раз в 2 года по личному обращению, но кроме тех, кто живет на ВОТ.

Кстати, из-за несвоевременной проведенной поверки в платежках могут начислять суммы по нормативам потребления, установленными в Украине, а не по показаниям счетчика.

Таким образом, сумма не будет совпадать с реальной и лицу придется переплачивать.

Сколько украинцы платят за газ в 2024 году