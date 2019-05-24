"Нафтогаз" снизит цену на газ в июне: кому, на сколько и при каких условиях

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2019 года снизит цену на газ промышленным потребителям на почти 8%. Однако – только при определенных условиях.

Говорится о снижении цены на газ на 7,9% – на 496 гривен за тысячу кубометров, по сравнению с майской ценой. В июне цена составит 5 тысяч 803 гривны за тысячу кубометров, включая НДС. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Однако такую цену установят лишь для тех предприятий-потребителей газа, которые:

• закупают его объемом более 50 тысяч кубометров в месяц;

• не имеют долгов перед энергохолдингом;

• осуществляют полную предоплату.

Стоит отметить, что для промышленных предприятий, которые не будут осуществлять предоплату, цена в июне также снизится – на 7,6% и составит 6 тысяч 423 гривны за тысячу кубометров с НДС.

Сколько стоит газ для населения в каждой области Украины – читайте в материале 24 канала.