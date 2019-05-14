Сколько стоит газ для населения в каждой области Украины

С 1 мая 2019 года в каждом регионе Украины будет действовать отдельная цена на газ для бытовых потребителей. Ранее стоимость газа была едина для потребителей во всех регионах.

Раньше для всех областей действовал одинаковый общий тариф на поставку газа, в котором закладывали и тариф на транспортировку для "Укртрансгаза", и тариф на распределение для операторов газотранспортной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГС "Ассоциации газового рынка Украины".

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Теперь цена газа будет разной, потому НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) ввела для "Укртрансгаза" отдельные тарифы на транспортировку газа. Отныне потребители газа будут платить за услуги транспортировки газа по газотранспортной системе фиксированную ставку – абонплату. А вот за доставку газа будут платить в соответствии с условиями транспортировки (расстояния, загруженности и т. п). И эта составляющая тарифа – в каждом регионе разная.

Сколько нужно платить за кубометр природного газа в мае 2019 года:

Данные с сайта "Ассоциации газового рынка Украины"

Сколько нужно будет платить за кубометр природного газа в июне 2019 года



Данные с сайта "Ассоциации газового рынка Украины"

Подробно о том, как "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях – в материале 24 канала