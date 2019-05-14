16:42
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Сколько стоит газ для населения в каждой области Украины

      2484 Читати новину українською
      Цена на газ для населения будет разной в областях Украины
      Цена на газ для населения будет разной в областях Украины / pixabay.com

      С 1 мая 2019 года в каждом регионе Украины будет действовать отдельная цена на газ для бытовых потребителей. Ранее стоимость газа была едина для потребителей во всех регионах.

      Раньше для всех областей действовал одинаковый общий тариф на поставку газа, в котором закладывали и тариф на транспортировку для "Укртрансгаза", и тариф на распределение для операторов газотранспортной сети. Об этом сообщила пресс-служба ГС "Ассоциации газового рынка Украины".

      Читайте также: "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях

      Теперь цена газа будет разной, потому НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) ввела для "Укртрансгаза" отдельные тарифы на транспортировку газа. Отныне потребители газа будут платить за услуги транспортировки газа по газотранспортной системе фиксированную ставку – абонплату. А вот за доставку газа будут платить в соответствии с условиями транспортировки (расстояния, загруженности и т. п). И эта составляющая тарифа – в каждом регионе разная.

      Сколько нужно платить за кубометр природного газа в мае 2019 года:

      Газ

      Данные с сайта "Ассоциации газового рынка Украины"

      Сколько нужно будет платить за кубометр природного газа в июне 2019 года

      Газ
      Данные с сайта "Ассоциации газового рынка Украины"

      Подробно о том, как "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях – в материале 24 канала

      blog_ava
      Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
      сегодня
      1855
      Теги: Новости Украины Газ Нафтогаз Коммунальные услуги Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 65
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 257
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 378
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      82
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 703
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук