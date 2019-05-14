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      "Нафтогаз" предложил снизить цену газа для населения на специальных условиях

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      Цена на газ для населения может снизиться еще больше
      Цена на газ для населения может снизиться еще больше / Фото из открытых источников

      В дополнительных соглашениях, которые разослала НАК "Нафтогаз Украины" своим партнерам, говорится о новой цене голубого топлива при поставке на условиях возложение специальных обязанностей. Новая цена почти на 4 процента ниже той, что действовала в апреле.

      В Департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что новая цена определена с учетом требований постановления Правительства от 8 мая 2019 года.

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      В компании отметили, что новая цена составляет 5990 гривен за тысячу кубометров без учета НДС и стоимости доставки. Она на 245 гривен за тысячу кубов или почти на 4 процента ниже чем та, которая действовала в апреле.

      В частности, в "Нафтогазе" напомнили, что согласно старым нормам предусматривалась стоимость газа для нужд населения на условиях возложение специальных обязанностей на уровне 7 184,8 гривны ща тысячу кубометров без НДС и стоимости транспортировки.

      Как менялась цена на газ?Кабинет министров в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр.

      НАК "Нафтогаз" по поручению правительства в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому, за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривны за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривны. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

      blog_ava
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      Теги: Нафтогаз Рынок газа Газ Новости Украины
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