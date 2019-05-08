Почему украинцев шантажируют заоблачными платежами: заявление "Нафтогаза"

"Облгазы" придумали новый способ для сбора дополнительных средств с потребителей. Под видом технического ограничения сетей они отключают дома от газоснабжения. Затем обещают восстановить при условии оплаты дополнительных счетов.

Чтобы возобновить газоснабжение, "Облгаз" требует с каждой квартиры около 1000 гривен. Из них 500 гривен якобы за обслуживание колонки, которую они даже не проводили. Об этом на странице социально сети Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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Кроме того, газовики заявили, что при наличии долгов не будут восстанавливать газоснабжение.

Большинство этих долгов сформированы из-за скандальных газовых коэффициентов, которые доначисляются "облгазами" группы Региональной газовой компании. Начисление таких коэффициентов не признают в правительстве, поэтому люди не должны платить лишнее,

– добавили в "Нафтогазе".

"Но "Облгазы" Фирташа упорно продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране. А теперь еще прибегают к силовым методам – ​​перекрытию трубы. Специалисты убеждены, что это незаконно. "Облгазы" откровенно грабят население, прибегая к шантажу", – заявили в "Нафтогазе".