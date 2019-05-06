Новый газовый кризис для Украины: когда, почему и к чему готовиться

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев в нескольких интервью предостерег о высокой вероятности нового газового кризиса для Украины, который может создать Россия и, вероятно, уже его готовит. Чем грозит газовая проблема, когда ее ждать и какие могут быть сценарии развития событий – 24 канал спросил у специалистов.

Андрей Коболев убежден, что вероятность газового кризиса очень высока, и даже назвал его "новой газовой войной". По мнению главы "Нафтогаза", цель России – создать с начала 2020 года искусственный кризис. Он позволит Москве "протолкнуть собственный интерес", как это было в 2009 году.

Будет ли новый газовый кризис

Эксперты, к которым обратился 24 канал, согласились, что вероятность кризиса достаточно высока.

Эксперт "Института национальной политики" Марина Багрова отметила, что рукотворный газовый кризис со стороны России будет существовать всегда, пока существует российская агрессия против Украины. Несмотря на это, отметила она, за более чем 5 лет российской агрессии наши "газовые вожди" продолжают покупать для Украины газ из России, через реверс с территории Словакии. При том, что, по разным исследованиям, Украина обладает значительными запасами собственного газа, способными обеспечить газовые потребности не только всей Украины, но и экспорт в страны Евросоюза.

Политолог Владислав Сердюк также отметил, что в российско-украинских отношениях уже существует прецедент, когда мы имели "нулевой" транзит российского газа через украинскую ГТС. Но, по его мнению, Киев на сегодняшний день имеет стратегическое преимущество над Москвой: обходных газопроводов, которые могут "покрыть" потребление российского газа, в Европе еще нет, а ветки Турецкого потока еще не подведены к Венгрии. В крайнем случае, европейским странам нужно будет начать выкачивание газа из хранилищ, если Украина и Россия не договорятся. Что эксперт считает маловероятным.

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Когда ждать новый газовый кризис

Вероятность начала инициированных Россией газовых войн возможна зимой 2019-2020 годов. В конце 2019 года, после парламентских выборов и завершения формирования нового Кабинета Министров, Россия может начать очередной "газовый шантаж", но уже нового политического руководства Украины. Заодно, это очень удобное время года для шантажа с целью капитуляции национальных экономических интересов Украины, считает Марина Багрова.

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Откуда снова взялся кризис

В 2016 году чиновники убеждали нас, что Украина "слезла" с российской газовой "иглы". Теперь нас снова предупреждают о газовом кризисе. Что пошло не так?

Кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов напомнил: правительственная статистика свидетельствует – с 2016 года Украина вообще не покупает газ напрямую из России (см. диаграмму). Уже три полных года подряд 100% импортного газа мы получаем из Европы, хотя он перед тем закупается ею у "Газпрома". Если учитывать это, то "искусственный газовый кризис" более опасен для Европы, хотя Россия вряд ли решится на энергетические войны.



Украина не импортирует газ из России напрямую

Экономист и аналитик Алексей Кущ отметил, что за последние несколько лет Украина не создала механизм, который мог бы нас обезопасить не только от газового кризиса, но и от попыток применения каких-либо политических давлений. "Нафтогаз" движется в противоположном направлении, максимально тормозит андбандлинг – раздел на три составляющие – добычу, транзит и продажу газа.

Зачем нужен кризис

По мнению Алексея Куща, преследуются две скрытые цели. Первая – через год-два вывести "Укргаздобычу" на приватизацию, продать, под предлогом необходимости погашения внешних долгов, например. Вторая – даже при условии запуска "Северного потока-2" России все равно нужна часть украинской ГТС для транзита 45-50 миллиардов кубометров газа в год и наши подземные хранилища, потому что это уникальные балансирующие мощности.

Думаю, будет лоббироваться решение, когда под видом итальянских или словацких операторов в Украину попробуют завести оператора, за которым через вторые-третьи руки "будут торчать уши" "Газпрома". Вероятно, это будет красиво замаскировано, потому что "Газпром" хорошо научился упаковывать в два-три слоя свою форму участия в капитале различных европейских компаний,

– считает он.

По убеждению эксперта, сейчас будет лоббироваться идея транзита в сторону Словакии, Венгрии, Австрии и Италии, стран, которые традиционно поддерживают Россию. А еще часть газопровода будет передана, под давлением так называемой газовой войны, в управления квазиевропейскому оператору, за которым также будет стоять "Газпром".

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Константин Денисов видит в заявлениях о новом газовом кризисе подготовку к повышению цен на газ, в частности для населения, теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений. По его мнению, никакого экономического обоснования тут не существует, это исключительно желание руководителей газовых монополистов увеличить собственные доходы.

Кризис и цены

Константин Денисов отметил, что покупка российского газа транзитом через Европу – "украинское ноу-хау", так как это противоречит экономическому закону ценовой дискриминации монополиста, который должен продавать одинаковую продукцию разным группам потребителей по разным ценам (в частности, с учетом транспортных расходов).

Не имеет под собой экономического основания формула цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которая внутренние цены "привязывает" к импортным. Эти две группы ежегодно совокупно потребляют 17-18 миллиардов кубических метров газа. А собственная добыча Украиной газа составляет 20-21 миллиард кубометров – то есть, отечественного газа хватает с избытком. Его стоимость (с учетом прибыли) явно ниже импортного, – пояснил Денисов.



Привязку внутренних цен на газ к импортным эксперт считает неправильной

А Владислав Сердюк отметил, что даже подписание договора на условиях России приведет к подорожанию газа в Украине. На сегодняшний день цена, которую предлагает Россия, выше на 47%, чем объективная, установленная арбитражем – около 517 долларов за 1 тысячу кубических метров (в 2014 "Газпром" продавал газ Украине по 485 долларов).

Как избавиться от кризиса и газовой зависимости

Вопрос газовых манипуляций нужно решать в буквальном смысле, уже сегодня и прямо сейчас, отмечают эксперты.

По мнению Владислава Сердюка, сегодня главной задачей официального Киева является закачать в хранилища газ, чтобы подготовиться к зиме и возможному кризису. По данным Сердюка, сегодня имеем 9,5 кубических миллиардов в хранилищах, а для 100% теплой зимы нужно около 17 миллиардов. Темпы наращивания – 12 миллионов кубометров в сутки. "То есть, должны успеть до начала отопительного сезона", – добавил эксперт.

Марина Багрова убеждена, что нас спасет добыча собственного газа – это стратегический вопрос национальной безопасности Украины.

Алексей Кущ видит большие упущенные возможности Украины в создании газового хаба.

Идеальная модель, которую Украина выпускает из рук – модель хаба. У нас для этого есть все составляющие, чтобы этот газовый хаб был успешным: имеем самую крупную ГТС, мощные газовые хранилища, которые составляют пятую часть европейских плановых мощностей,

– уточнил Кущ.

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Он объяснил: мы могли бы создать, условно, центрально-восточный европейский газовый хаб, который бы на протяжении 5-10 лет прошел три основных этапа становления – молодой, в стадии развития и зрелый. Первый – прокачка и хранение газа и договоры купли-продажи. На втором этапе – стать ценовым бенч-марком для центральной и восточной Европы, и не ориентироваться уже на немецкий газовый хаб Дюссельдорф+, как сейчас. А на третьем этапе – уже проводить операции на рынке и стать площадкой для диверсификации газовых портфелей как крупный газовый трейдер. Это то, что делает Польша последние годы, создавая свой газовый хаб и диверсифицируя газовые поставки, в том числе, и с помощью поставок сжиженного и норвежского газа. И это же делает Турция, которая забрала у нас часть транзита с помощью "Голубого" и "Турецкого" потоков, и которая сейчас запускает по газопроводу TANAP транзит азербайджанского газа, – таким образом она хочет стать хабом для южной Европы.

И если бы мы перенесли точки коммерческого учета для европейских газовых трейдеров на восточную границу с Россией, а не на западную, как сейчас – мы могли бы отдать оператору газа свою ГТС, подземные хранилища, и таким образом мы полностью исключили бы политическую составляющую из переговоров с Россией. Потому что с ней уже разговаривали не наши политики, которые пытаются зарабатывать на этом какие-то политические бонусы, а разговаривали бы с ней – крупные системные европейские газовые трейдеры, которые покупают газ у "Газпрома". С ними бы Россия говорила на другом языке, им бы она не ставила никаких ультиматумов,

– пояснил Кущ.

Кроме того, убежден специалист, с помощью газового хаба мы бы могли с помощью рыночных инструментов смешивать газ собственной добычи с импортным – и получить гораздо более низкую цену газа и для населения, и для промышленности.