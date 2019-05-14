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      "Нафтогаз" запропонував знизити ціну газу для населення на спеціальних умовах

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      Ціна на газ для населення може знизитися ще більше
      Ціна на газ для населення може знизитися ще більше / Фото з відкритих джерел

      У додаткових угодах, які розіслала НАК "Нафтогаз України" своїм партнерам, мовиться про нову ціну блакитного палива при постачанні на умовах покладання спеціальних обов'язків. Нова ціна майже на 4 відсотки нижча від тієї, що діяла у квітні.

      У Департаменті з комунікацій НАК "Нафтогаз України" зазначили, що нова ціна визначена з урахуванням вимог постанов Уряду від 8 травня 2019 року.

      Читайте також: Чому українців шантажують захмарними платіжками: заява "Нафтогазу"

      У компанії наголосили, що нова ціна складає 5 990 гривень за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і вартості доставки. Вона на 245 гривень за тисячу кубів або майже на 4 відсотки нижча ніж та, що діяла у квітні.

      Зокрема у "Нафтогазі" нагадали, що згідно старі норми передбачали вартість газу для потреб населення на умовах покладання спеціальних обов'язків на рівні 7 184,8 гривні ща тисячу кубометрів без ПДВ і вартості транспортування.

      Як змінювалась ціна на газ?Кабінет міністрів у листопаді минулого року підвищив ціну на газ для населення до 8,55 гривень за кубічний метр.

      НАК "Нафтогаз" за дорученням уряду на початку квітня зменшив ціну на газ для побутових споживачів. Тому, за квітень українці отримають нові платіжки – замість 8,55 гривні за кубометр газу, прийдеться заплатити 8,38 гривні. А ціна газу для промисловості була знижена з 1 квітня. Це стало можливим завдяки тому, що в Європі газ зараз подешевшав.

      Таке рішення в "Нафтогазі" пояснили тим, що в березні його компанії скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Газ Ринок газу Нафтогаз
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