Скільки коштує газ для населення у кожній області України

З 1 травня 2019 року у кожному регіоні України діятиме окрема ціна на газ для побутових споживачів. Раніше вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах.

Раніше для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на постачання газу, у якому закладали і тариф на транспортування для "Укртрансгазу", і тариф на розподіл для операторів газотранспортної мережі. Про це повідомила прес-служба ГС "Асоціації газового ринку України".

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Тепер ціна газу буде різною, бо НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) запровадила для "Укртрансгазу" окремі тарифи на транспортування газу. Відтепер споживачі газу сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку – абонплату. А от за доставку газу платитимуть відповідно до умов транспортування (відстані, завантаженості тощо). І ця складова тарифу – у кожному регіоні інша.

Скільки треба платити за кубометр природного газу у травні 2019 року:



Дані з сайту "Асоціації газового ринку України"

Скільки треба буде платити за кубометр природного газу у червні 2019 року



Дані з сайту "Асоціації газового ринку України"

Детально про те, як "Нафтогаз" запропонував знизити ціну газу для населення на спеціальних умовах – у матеріалі 24 каналу