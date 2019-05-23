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      Нам нужен миллиард долларов, чтобы подготовиться к отопительному сезону, – Коболев

      106 Читати новину українською
      Андрей Коболев
      Андрей Коболев / 24 канал

      Чтобы выполнить план по закачке газа в подземные хранилища к отопительному сезону 2019-2020 годов, "Нафтогаз" просит дополнительный один миллиард долларов.

      Эти средства нужны, чтобы накопить достаточный объем газа до того момента, если Россия решит полностью остановить транзит голубого топлива через территорию Украины, заявил глава правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев в эфире канала ICTV.

      Читайте также: Путин ожидает личных переговоров с Зеленским относительно газа, – Коболев

      При таких обстоятельствах для поддержания давления в хранилищах там должно быть не меньше 20 миллиардов кубометров газа. Сейчас туда закачивается около 60 миллионов кубометров в сутки.

      Чтобы достичь цели, темп нужно увеличить еще. Для того, чтобы его увеличить, "Нафтогазу" необходимо получить дополнительные средства. Нам минимум необходимо найти 1 миллиард долларов кредитных средств,
       отметил Коболев.

      Среди вариантов, как привлечь необходимую сумму, глава "Нафтогаза" называет:

      • выплату компании со стороны Кабмина хотя бы части из 140 миллиардов гривен долга по компенсации за возложение специальных обязательств (ВСО);
      • выпуск еврооблигаций.

      Почему Украина готовится к прекращению транзита газа из России?Действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту российского газа через территорию Украины завершается 31 декабря 2019 года, поэтому уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение.

      В конце марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или зависят от ее транзита, что с начала 2020 года транзита газа через ее территорию не будет. В то же время он все же надеется, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами.

      blog_ava
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      Теги: Нафтогаз Новости политики Новости Украины Деньги Украина – Россия Газовый конфликт Газ Отопительный сезон Андрій Коболев
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