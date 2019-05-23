Нам потрібен мільярд доларів, щоб підготуватись до опалювального сезону, – Коболєв

Щоб виконати план із закачування газу в підземні сховища до опалювального сезону 2019-2020 років, "Нафтогаз" просить додатковий один мільярд доларів.

Ці кошти потрібні, аби накопичити достатній об'єм газу до того моменту, якщо Росія вирішить повністю зупинити транзит блакитного палива через територію України, заявив глава правління НАК "Нафтогаз-України" Андрій Коболєв в ефірі каналу ICTV.

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За таких обставин для підтримки тиску у сховищах там має бути не менше 20 мільярдів кубометрів газу. Нині туди закачується близько 60 мільйонів кубометрів на добу.

Аби досягти мети, темп потрібно збільшити ще. Для того, щоб його збільшити, "Нафтогазу" необхідно отримати додаткові кошти. Нам мінімум необхідно знайти 1 мільярд доларів кредитних коштів,

– наголосив Коболєв.

Серед варіантів, як залучити необхідну суму, очільник "Нафтогазу" називає:

виплату компанії з боку Кабміну хоча б частини з 140 мільярдів гривень боргу з компенсації за покладання спеціальних зобов'язань (ПСО);

випуск єврооблігацій.

Чому Україна готується до припинення транзиту газу з Росії?Чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, відтак вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду.



Наприкінці березня очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від її транзиту, що з початку 2020 року транзиту газу через її територію не буде. Водночас він усе ж сподівається, що новий незалежний оператор української ГТС усе ж підпише контракт з росіянами.