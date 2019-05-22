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      В Україні дозволили будувати вищі споруди: що змінилось

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      В Україні дозволили будувати громадські висотні будівлі до 150 метрів
      В Україні дозволили будувати громадські висотні будівлі до 150 метрів / unsplash.com

      В Україні змінили державні будівельні норми щодо проектування висотних житлових та громадських будівель.

      Дотепер максимальна висота будівель, які зводили в Україні становила 100 метрів. Тепер дозволяється проектувати висотні громадські будівлі до 150 метрів.

      Читайте також: Щоб сусіди менше сварились: як хочуть змінити ДБН щодо садибної забудови

      Нові ДБН щодо висотних будинків затвердили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

      Як пояснив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, нова норма стосується будівництва офісних будівель, торгових центрів та інших нежитлових споруд громадського використання, щоб забудовники могли втілити в життя сучасні та цікаві рішення у висотному будівництві.

      Як приклад він навів впізнавані Flame Towers у Баку. Щоправда, найвищий хмарочос комплексу має висоту 190 метрів.

      ДБН будівництво висотні будівлі
      В Україні змінили ДБН щодо будівництва висотних будівель

      Які зміни передбачають ДБН?

      - можливість проектувати сучасні висотні комплекси безпечно та якісно.

      - вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування каркасів висотних будівель. Це дозволить збільшити несучу спроможність будівель щонайменше на 20%.

      - вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель – це дозволить будувати висотні споруди на територіях із сейсмічністю до 7 балів. Раніше в деяких регіонах України будівництво хмарочосів було заборонене.

      - вводиться обов'язкове проведення аеродинамічного обдуву моделі нового висотного будинку та навколишніх будівель і споруд.

      Яка найвища споруда України?

      Станом на 2018-й рік найвищою спорудою України був визнаний 47-поверховий житловий комплекс на Кловському узвозі у Києві. Його висота становить 163 метри.

      На сьогодні найвищим хмарочосом світу вважають Бурдж Халіфа в Дубаях (ОАЕ) – його висота 828 метрів.

      Найвища споруда України та світу: дивіться фотопорівняння

       

       

      На початку травня в Україні набули чинності нові ДБН щодо міцності будівель.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Мінрегіон ДБН Будівництво
      Джерело: 24 канал
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