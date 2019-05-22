В Украине разрешили строить более высокие сооружения: что изменилось

В Украине изменили государственные строительные нормы по проектированию высотных жилых и общественных зданий.

До сих пор максимальная высота зданий, которые строили в Украине составляла 100 метров. Теперь можно проектировать высотные общественные здания до 150 метров.

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Новые ГСН относительно высотных домов утвердили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

Как пояснил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, новая норма касается строительства офисных зданий, торговых центров и других нежилых сооружений общественного использования, чтобы застройщики могли воплотить в жизнь современные и интересные решения в высотном строительстве.

В качестве примера он привел узнаваемые Flame Towers в Баку. Правда, самый высокий небоскреб комплекса имеет высоту 190 метров.



В Украине изменили ГСН относительно строительства высотных зданий

Какие изменения предусматривают ГСН?

– возможность проектировать современные высотные комплексы безопасно и качественно.

– требования относительно жесткости стальных и сталежелезобетонных конструкций для проектирования каркасов высотных зданий. Это позволит увеличить несущую способность зданий как минимум на 20%.

– требования к минимальной толщине перекрытия зданий – это позволит строить высотные сооружения на территориях с сейсмичностью до 7 баллов. Ранее в некоторых регионах Украины строительство небоскребов было запрещено.

– вводится обязательное проведение аэродинамического обдува модели нового высотного здания и окружающих зданий и сооружений.

Какая самая высокая постройка Украины?

По состоянию на 2018-й год самым высоким сооружением Украины был признан 47-этажный жилой комплекс на Кловском спуске в Киеве. Его высота составляет 163 метра.

На сегодня самым высоким небоскребом мира считают Бурдж Халифа в Дубае (ОАЭ) – его высота 828 метров.

Самое высокое здание Украины и мира: смотрите фотосравнение

В начале мая в Украине вступили в силу новые ГСН относительно прочности зданий.