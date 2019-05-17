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      Чтобы соседи меньше ссорились: как хотят изменить ГСН относительно усадебной застройки

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      В ГСН предлагают внести изменения относительно усадебной застройки
      В ГСН предлагают внести изменения относительно усадебной застройки / Getty images

      В Минрегионе предлагают внести изменения в Государственные строительные нормы относительно усадебной застройки.

      На сегодня в государственных строительных нормах о планировании и застройке территорий отсутствуют требования к расстоянию, на котором могут хозяева могут высаживать деревья относительно смежной с соседями границы участка.

      Читайте также: Новые государственные строительные нормы ТОП-7 изменений, которые затронут украинцев

      Что предлагают?

      В Минрегионе предлагают обновить ГСН и предусмотреть в нем минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на новой усадебной и дачной застройке.

      Как отметил заместитель главы Минрегиона в своем Facebook Лев Парцхаладзе, это будет способствовать тому, что соседи на дачах будут меньше ссориться.

      Предложенные изменения касаются только частей земельных участков, граничащих с соседними. То есть, на сторону, которая граничит с улицей эта норма распространяться не будет.

      Согласно проекту ГСН, минимальное расстояние от границы смежного земельного участка должна составлять:

      1. 1 метр – для кустов;
      2. не менее 4-6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра, для деревьев.
         

      ДБН дачі забудови земельні ділянки

      Например, если вы высаживаете дерево с пышной кроной, которая разрастается в среднем до 10 метров, то надо позаботиться о том, чтобы ствол был высажен на расстоянии не менее 5 метров от границы с участком соседа.

      Что такое ГСН?
      Государственные строительные нормы – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

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      Теги: Новости недвижимости Минрегион ГСН Рынок земли Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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