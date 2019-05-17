Чтобы соседи меньше ссорились: как хотят изменить ГСН относительно усадебной застройки

В Минрегионе предлагают внести изменения в Государственные строительные нормы относительно усадебной застройки.

На сегодня в государственных строительных нормах о планировании и застройке территорий отсутствуют требования к расстоянию, на котором могут хозяева могут высаживать деревья относительно смежной с соседями границы участка.

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Что предлагают?

В Минрегионе предлагают обновить ГСН и предусмотреть в нем минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на новой усадебной и дачной застройке.

Как отметил заместитель главы Минрегиона в своем Facebook Лев Парцхаладзе, это будет способствовать тому, что соседи на дачах будут меньше ссориться.

Предложенные изменения касаются только частей земельных участков, граничащих с соседними. То есть, на сторону, которая граничит с улицей эта норма распространяться не будет.

Согласно проекту ГСН, минимальное расстояние от границы смежного земельного участка должна составлять:

1 метр – для кустов; не менее 4-6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра, для деревьев.



Например, если вы высаживаете дерево с пышной кроной, которая разрастается в среднем до 10 метров, то надо позаботиться о том, чтобы ствол был высажен на расстоянии не менее 5 метров от границы с участком соседа.

Что такое ГСН?

Государственные строительные нормы – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.