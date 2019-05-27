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      Український лоукостер запустив нові рейси в Європу: ціни та розклад

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      SkyUp запустив нові рейси з Запоріжжя і Харкова
      SkyUp запустив нові рейси з Запоріжжя і Харкова / skyup.aero/uk

      Українська авіакомпанія SkyUp почала здійснювати регулярні рейси з Харкова та Запоріжжя у Барселону.

      Прес-служба авіакомпанії повідомила, що 25 травня відбулись перші рейси в Іспанію з двох українських міст.

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      Розклад рейсів

      Польоти за маршрутами Харків – Барселона і Запоріжжя – Барселона будуть здійснюватися двічі на тиждень: щосереди та щосуботи.

      Ціни на квитки

      Вартість квитків в один бік для рейсу з Харкова стартують від 2900 гривень.

      барселона харків
      Ціни на квитки у Барселону з Харкова

      Якщо ж ви запланували подорож із Запоріжжя, то вартість такої поїздки вам обійдеться приблизно у 2805 гривень в один бік.

      запоріжжя іспанія
      Ціни на квитки у Барселону з Запоріжжя

      Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Теги: Новини України Подорожі Європа авіація SkyUp
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