Український лоукостер запустив нові рейси в Європу: ціни та розклад

Українська авіакомпанія SkyUp почала здійснювати регулярні рейси з Харкова та Запоріжжя у Барселону.

Прес-служба авіакомпанії повідомила, що 25 травня відбулись перші рейси в Іспанію з двох українських міст.

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Розклад рейсів

Польоти за маршрутами Харків – Барселона і Запоріжжя – Барселона будуть здійснюватися двічі на тиждень: щосереди та щосуботи.

Ціни на квитки

Вартість квитків в один бік для рейсу з Харкова стартують від 2900 гривень.



Ціни на квитки у Барселону з Харкова

Якщо ж ви запланували подорож із Запоріжжя, то вартість такої поїздки вам обійдеться приблизно у 2805 гривень в один бік.



Ціни на квитки у Барселону з Запоріжжя

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.