Украинский лоукостер запустил новые рейсы в Европу: цены и расписание

Украинская авиакомпания SkyUp начала осуществлять регулярные рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что 25 мая состоялись первые рейсы в Испанию из двух украинских городов.

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Расписание рейсов

Полеты по маршрутам Харьков – Барселона и Запорожье – Барселона будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам.

Цены на билеты

Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова стартуют от 2900 гривен.



Цены на билеты в Барселону из Харькова

Если же вы запланировали поездку из Запорожья, то стоимость такой поездки вам обойдется примерно в 2805 гривен в одну сторону.



Цены на билеты в Барселону из Запорожья

Что известно о SkyUp?Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает пять самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.