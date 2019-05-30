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      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне

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      Июнь 2019 Украина - цены на газ, новые правила снятия наличных
      Новое в июне: цена на газ, ГСНы, снятие наличных / 24 канал

      С июня украинцы получат уменьшенную цену промышленного газа, новые правила снятия наличности в банках и новые ГСН для строительства парковок. А туристов ждут несколько приятностей.

      Цены на газ

      В "Нафтогазе" сообщили о снижении цены на газ для промышленности и других субъектов хозяйствования с 1 июня – на 7,6-7,9% по сравнению с майскими.

      В зависимости от объемов закупки и условий оплаты показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5803-6423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

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      Новые правила снятия наличных в банках

      С июня вступает в силу постановление НБУ, которое вводит новые правила снятия наличных. Теперь банки будут изучать клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные. Клиент должен будет предоставить подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

      Но сперва будут оценивать риск клиента (на анализе определенных критериев), а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.

      Какие документы могут требовать:

      • закупочный акт;
      • закупочную ведомость;
      • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
      • кредитный договор;
      • договор поставки;
      • договор транспортировки;
      • договор хранения;
      • другие отчетные документы.

      Читайте также: От паники к оптимизму: гривна укрепляется, газ дешевеет...

      Новые ГСН

      1 июня вступают в действие государственные строительные нормы В.2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения". Согласно новым ГСН теперь можно будет проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров и до 5 этажей. А автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей. Подземные автостоянки должны быть снабжены лифтами или подъемниками.

      Что это даст:

      • увеличит количество парко-мест, которые могут проектироваться в составе общественных заведений;
      • сэкономит пространство на организацию таких парковок;
      • повысит комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

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      Новинки для туристов

      Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в Польшу уже в июне 2019 года. Рейсы – по двум маршрутам. С 16 июня – в Краков два раза в неделю с вылетами из Одессы каждую среду в 13:05, по воскресеньям – в 12:45. Рейсы Харьков-Краков – с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, что будут выполняться польской дочерью Ryanair – Ryanair Sun.

      В июне начнет курсировать поезд Мукачево – Кошице. Впервые он повезет пассажиров с 9 июня. Таможенный и паспортный контроль Словакии будет в Черна-над-Тисой, украинский – в Чопе. Время в пути – около 4 часов.

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      Новые футбольные правила

      В ФИФА утвердили новые правила игры в футбол. С 1 июня они станут действующими.

      Что изменится:

      • неумышленная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент при помощи случайного попадания мяча в руку;
      • футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле;
      • отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник;
      • футболистам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку при пробитии штрафных – надо быть минимум в метре от нее и не мешать защитникам.
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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Путешествия ГСН Банки Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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