Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
С июня украинцы получат уменьшенную цену промышленного газа, новые правила снятия наличности в банках и новые ГСН для строительства парковок. А туристов ждут несколько приятностей.
Цены на газ
В "Нафтогазе" сообщили о снижении цены на газ для промышленности и других субъектов хозяйствования с 1 июня – на 7,6-7,9% по сравнению с майскими.
В зависимости от объемов закупки и условий оплаты показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5803-6423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
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Новые правила снятия наличных в банках
С июня вступает в силу постановление НБУ, которое вводит новые правила снятия наличных. Теперь банки будут изучать клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные. Клиент должен будет предоставить подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.
Но сперва будут оценивать риск клиента (на анализе определенных критериев), а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.
Какие документы могут требовать:
- закупочный акт;
- закупочную ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
- кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения;
- другие отчетные документы.
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Новые ГСН
1 июня вступают в действие государственные строительные нормы В.2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения". Согласно новым ГСН теперь можно будет проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров и до 5 этажей. А автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей. Подземные автостоянки должны быть снабжены лифтами или подъемниками.
Что это даст:
- увеличит количество парко-мест, которые могут проектироваться в составе общественных заведений;
- сэкономит пространство на организацию таких парковок;
- повысит комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.
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Новинки для туристов
Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в Польшу уже в июне 2019 года. Рейсы – по двум маршрутам. С 16 июня – в Краков два раза в неделю с вылетами из Одессы каждую среду в 13:05, по воскресеньям – в 12:45. Рейсы Харьков-Краков – с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, что будут выполняться польской дочерью Ryanair – Ryanair Sun.
В июне начнет курсировать поезд Мукачево – Кошице. Впервые он повезет пассажиров с 9 июня. Таможенный и паспортный контроль Словакии будет в Черна-над-Тисой, украинский – в Чопе. Время в пути – около 4 часов.
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Новые футбольные правила
В ФИФА утвердили новые правила игры в футбол. С 1 июня они станут действующими.
Что изменится:
- неумышленная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент при помощи случайного попадания мяча в руку;
- футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле;
- отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник;
- футболистам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку при пробитии штрафных – надо быть минимум в метре от нее и не мешать защитникам.