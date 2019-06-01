Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов: что они предусматривают
В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы об общественных зданиях, относящихся к проектированию многоуровневых подземных паркингов.
Обновленные ГСН "Общественные здания и сооружения", который содержит эту норму вступает в силу с 1 июня 2019 года.
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Что изменится?
Изменения имеют за цель решить постоянную проблему с нехваткой паркомест в больших городах или вблизи крупных общественных заведений.
Да, отныне в Украине разрешено проектировать встроенные или пристроенные подземные автостоянки до 5 этажей, автоматизированные паркинги могут иметь "глубину" до 9 этажей.
До сих пор проектирование многоуровневых подземных автостоянок вообще не было нормировано в строительных нормах.
Это позволит:
- увеличить количество паркомест, которые могут проектировать при строительстве общественных заведений;
- сэкономить пространство на организацию таких парковок;
- повысить комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.
Норма также предусматривает, что такие многоуровневые подземные паркинги должны быть оборудованы лифтами или подъемниками, а въезды и выезды должны быть удалены от окон жилых домов и других помещений со значительным пребыванием людей.
Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов
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