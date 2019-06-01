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      Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов: что они предусматривают

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      ГСН насчет подземных паркингов вступили в силу в Украине
      ГСН насчет подземных паркингов вступили в силу в Украине / unsplash.com

      В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы об общественных зданиях, относящихся к проектированию многоуровневых подземных паркингов.

      Обновленные ГСН "Общественные здания и сооружения", который содержит эту норму вступает в силу с 1 июня 2019 года.

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      Что изменится?

      Изменения имеют за цель решить постоянную проблему с нехваткой паркомест в больших городах или вблизи крупных общественных заведений.

      Да, отныне в Украине разрешено проектировать встроенные или пристроенные подземные автостоянки до 5 этажей, автоматизированные паркинги могут иметь "глубину" до 9 этажей.

      До сих пор проектирование многоуровневых подземных автостоянок вообще не было нормировано в строительных нормах.

      Это позволит:

      1. увеличить количество паркомест, которые могут проектировать при строительстве общественных заведений;
      2. сэкономить пространство на организацию таких парковок;
      3. повысить комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

      Норма также предусматривает, что такие многоуровневые подземные паркинги должны быть оборудованы лифтами или подъемниками, а въезды и выезды должны быть удалены от окон жилых домов и других помещений со значительным пребыванием людей.

      дбн підземні паркінги будівництво
      Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов

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      Теги: Новости политики Новости недвижимости Строительство Новости недвижимости Украины Авто ГСН
      Источник: 24 канал
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