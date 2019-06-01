Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов: что они предусматривают

В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы об общественных зданиях, относящихся к проектированию многоуровневых подземных паркингов.

Обновленные ГСН "Общественные здания и сооружения", который содержит эту норму вступает в силу с 1 июня 2019 года.

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Что изменится?

Изменения имеют за цель решить постоянную проблему с нехваткой паркомест в больших городах или вблизи крупных общественных заведений.

Да, отныне в Украине разрешено проектировать встроенные или пристроенные подземные автостоянки до 5 этажей, автоматизированные паркинги могут иметь "глубину" до 9 этажей.

До сих пор проектирование многоуровневых подземных автостоянок вообще не было нормировано в строительных нормах.

Это позволит:

увеличить количество паркомест, которые могут проектировать при строительстве общественных заведений; сэкономить пространство на организацию таких парковок; повысить комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

Норма также предусматривает, что такие многоуровневые подземные паркинги должны быть оборудованы лифтами или подъемниками, а въезды и выезды должны быть удалены от окон жилых домов и других помещений со значительным пребыванием людей.



Вступили в силу ГСН насчет подземных паркингов