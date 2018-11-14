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      Чи вигідно в Україні користуватись електрокаром: переваги і недоліки

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      Нині в Україні налічується понад 9 тисяч електрокарів. А з 2018 року діють нульові ставки на розмитнення таких автомобілів.

      Водій електрокару зазначив, що авто простіше в кермуванні, і не потребує серйозних ремонтів, а все через відсутність двигуна внутрішнього згоряння та коробки перед. Тому – економна. 

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      Електрокари можна зарядити на спеціальній станції підживлення. Їх побільшало у великих містах та на основних магістралях. Пересвідчитись чи комфортно електрокару у столиці вирішив громадський активіст Єгор Фірсов. Він орендував авто та вирушив на пошуки електростанцій. Довго кружляти місто не доводилось, адже станції облаштовані через кожні 2-3 кілометри.

      Проте для повноцінної поїздки на далекі відстані такої інфраструктури в Україні поки не достатньо. А розвивати її не поспішають, через нестабільність у державі.

      електрокари
      Електрокари можна зарядити на спеціальній станції підживлення

      Нульові ставки на розмитнення електрокарів діють до кінця 2018 року. З 1 січня за ввезення електромобіля треба буде заплатити відсоток від вартості електрокара до бюджету країни.

      "При розмитнені та імпорті всі заплатять ПДВ. Здорожчає мінімум на 20%", – зазначив фінансовий директор ElectroCars Леонід Білозерський.

      Тобто, це додатково від 30 до 100 євро. Експерти прогнозують, з таким підходом влади, охочих придбати економне та екологічне авто поменшає. 

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Екологія Електроенергія Електромобіль Транспорт Авто
      Джерело: 24 канал
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