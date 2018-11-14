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      Выгодно ли в Украине пользоваться электрокаром: преимущества и недостатки

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      Сейчас в Украине насчитывается более 9 тысяч электрокаров. А с 2018 года действуют нулевые ставки на растаможку таких автомобилей.

      Водитель электрокара отметил, что авто проще в плане вождения, и не требует серьезного ремонта, а все из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания и коробки передач. Поэтому экономия видна.

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      Электрокары можно зарядить на специальной станции. Их стало больше в крупных городах и на основных магистралях. Убедиться, комфортно ли электрокару в столице, решил общественный активист Егор Фирсов. Он арендовал авто и отправился на поиски электростанций. Долго кружить по городу не пришлось, ведь станции обустроены через каждые 2-3 километра.

      Однако для полноценной поездки на дальние расстояния такой инфраструктуры в Украине пока недостаточно. А развивать ее не спешат из-за нестабильности в государстве.

      електрокари

      Электрокары можно зарядить на специальной станции

      Нулевые ставки на растаможку электрокаров действуют до конца 2018 года. С 1 января за ввоз электромобиля нужно будет заплатить процент от стоимости электрокара в бюджет страны.

      "При растаможке и импорте все заплатят НДС. Подорожает минимум на 20%", – отметил финансовый директор ElectroCars Леонид Белозерский.

      То есть, это дополнительно от 30 до 100 евро. Эксперты прогнозируют, с таким подходом властей желающих приобрести экономное и экологичное авто станет меньше.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Экология Электроэнергия Электромобиль Транспорт Авто
      Источник: 24 канал
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