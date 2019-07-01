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      Нові ДБН щодо парковок і автостоянок: що змінюється з 1 липня

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      Нові ДБН щодо парковок і автостоянок набувають чинності в Україні
      Нові ДБН щодо парковок і автостоянок набувають чинності в Україні / Колаж 24 каналу

      1 липня в Україні набувають чинності зміни у державних будівельних нормах щодо проектування та будівництва парковок і автомобільних стоянок.

      Що таке ДБН?Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

      Читайте більше, які зміни набувають чинності в Україні з 1 липня 2019

      Що зміниться?

      ● 5% місць з електрозарядками

      В оновлених ДБН передбачена обов'язкова вимога – щонайменше 5% машиномісць на парковках, що будуються чи реконструюються, повинні бути облаштовані зарядками для електрокарів.

      У Мінрегіоні прогнозують, що до 2030 року 100% нових парковок в Україні будуть обладнані електрозарядками.

      ДБН парковки стоянки автомобілі електромобілі
      Оновлені ДБН щодо автостоянок набули чинності в Україні 1 липня

      Перехоплювальні автостоянки

      Зміни у ДБН щодо автостоянок та гаражів передбачають, що в Україні почнуть з'являтись перехоплювальні стоянки, так звані "Park&Ride", які користуються неабиякою популярністю за кордоном.

      Що таке перехоплювальна стоянка?Це автостоянка, розташована на під'їзді до центральної частини міста неподалік від залізничних станцій, аеропортів, автовокзалів чи станцій метро. Власник авто зможе залишити тут свій транспорт і зручно продовжити поїздку громадським.

      Таким чином мають намір розвантажити центральну частину міст від приватних автівок і частково вирішити проблему з заторами і нестачею парковок у середмісті українських мегаполісів.

      Читайте також: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

      У порівнянні з тарифами на парковках в центрі міста, плата за таку парковку буде набагато дешевшою, а в багатьох випадках взагалі безкоштовна. Крім того, користувачі таких перехоплювальних стоянок зможуть зі знижкою придбати квитки на громадський транспорт "туди-назад".

      ДБН автостоянки парковки
      В Україні почнуть з'являтись перехоплювальні автостоянки

      ● Стоянки на дахах

      Оновлені ДБН також дозволяють проектувати парковки на покрівлях громадських будівель. Наприклад, на дахах торгових центрів, адміністравтивних та інших споруд. Раніше ця норма не була передбачена в будівельних нормах щодо автостоянок.

      ДБН стоянки парковки
      Тепер парковки дозволять проектувати на дахах ТРЦ

      1 червня набули чинності зміни в ДБН щодо підземних паркінгів – дізнайтесь, що змінилось.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України ДБН Будівництво Реформи Авто
      Джерело: 24 канал
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