Що зміниться в будівництві станцій метро в Україні

З 1 вересня 2019 року набудуть чинності оновлені державні будівельні норми щодо будівництва нових станцій метрополітену.

Що таке ДБН?Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

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Що зміниться?

Нові державно-будівельні норми дозволять збільшити відстань між новими станціями метро до 3 кілометрів. Дотепер така максимальна відстань становила 2 кілометри.

Такі оновлені будівельні норми дозволять більш ефективно проектувати розташування нових станцій – щоб вони розміщувалися на перехресті інших транспортних потоків, зокрема, транспортно-пересадочних вузлів, де це буде найбільш ефективно.

Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе наголосив, що це в жодному разі не означає, що тепер усі нові станції метро, які будують в Україні мають розташовуватись лише на відстані 3 кілометри. Мінімальна відстань між станціями зберігається на рівні 900 метрів.

Наприклад, відстань між станціями "Палац Спорту" та "Золоті Ворота" у Києві становить менше 1 кілометра.

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Важливо! Усі лінії метрополітену, зокрема, окремі станції мають проектуватися лише на основі чинних генпланів та детальних планів території, обов'язково враховуючи генеральні комплексні транспортні схеми міста, існуючу мережу метрополітену та інженерно-транспортну інфраструктуру.

Нові ДБН також передбачають, якщо відстань між станціями становить понад 2 кілометри, необхідно передбачати аварійний вихід на поверхню, обладнаний тамбуром-шлюзом з тиском повітря не менше ніж 20 Паскалів. Якщо такої можливості немає, мають бути передбачені евакуаційні виходи, розміщені в середній третині між цими станціями.

Відстань між станціями рахується від платформи до платформи.



Оновлені ДБН щодо будівництва метро

Норма стосується лише нового будівництва метрополітену в Україні і вступить в силу 1 вересня 2019 року.

Напередодні журналістам показали, як триває будівництво метро на Виноградар.