11:49
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Що зміниться в будівництві станцій метро в Україні

      269 Читать новость на русском
      ДБН щодо будівництва метрополітену в Україні
      ДБН щодо будівництва метрополітену в Україні / Getty images

      З 1 вересня 2019 року набудуть чинності оновлені державні будівельні норми щодо будівництва нових станцій метрополітену.

      Що таке ДБН?Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

      Читайте також: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

      Що зміниться?

      Нові державно-будівельні норми дозволять збільшити відстань між новими станціями метро до 3 кілометрів. Дотепер така максимальна відстань становила 2 кілометри.

      Такі оновлені будівельні норми дозволять більш ефективно проектувати розташування нових станцій – щоб вони розміщувалися на перехресті інших транспортних потоків, зокрема, транспортно-пересадочних вузлів, де це буде найбільш ефективно.

      Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе наголосив, що це в жодному разі не означає, що тепер усі нові станції метро, які будують в Україні мають розташовуватись лише на відстані 3 кілометри. Мінімальна відстань між станціями зберігається на рівні 900 метрів.

      Наприклад, відстань між станціями "Палац Спорту" та "Золоті Ворота" у Києві становить менше 1 кілометра.

      Дивіться, як би виглядали сучасні квартири у стилі станцій київського метрополітену

      Важливо! Усі лінії метрополітену, зокрема, окремі станції мають проектуватися лише на основі чинних генпланів та детальних планів території, обов'язково враховуючи генеральні комплексні транспортні схеми міста, існуючу мережу метрополітену та інженерно-транспортну інфраструктуру.

      Нові ДБН також передбачають, якщо відстань між станціями становить понад 2 кілометри, необхідно передбачати аварійний вихід на поверхню, обладнаний тамбуром-шлюзом з тиском повітря не менше ніж 20 Паскалів. Якщо такої можливості немає, мають бути передбачені евакуаційні виходи, розміщені в середній третині між цими станціями.

      Відстань між станціями рахується від платформи до платформи.

      Метро будівництво ДБН
      Оновлені ДБН щодо будівництва метро 

      Норма стосується лише нового будівництва метрополітену в Україні і вступить в силу 1 вересня 2019 року.

      Напередодні журналістам показали, як триває будівництво метро на Виноградар.

      Читайте також:
      blog_ava
      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      8132
      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Метро Мінрегіон ДБН Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      сьогодні , 11:30 Фіксований тариф за електроенергію буде скасовано: чи доведеться платити більше
      Тетяна Мартинюк 197
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      сьогодні , 11:25 ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України
      Світлана Попова 1633
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:41 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 3350
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2061
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3688
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук