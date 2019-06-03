З ліфтами та підйомниками: станції метро в Україні будуть облаштовувати по-новому

При будівництві або реконструкції станцій метрополітену в Україні тепер буде обов'язковим їх облаштування для маломобільних людей.

Оновлені державні будівельні норми щодо проектування метрополітенів набудуть чинності з 1 вересня 2019 року.

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Вони передбачають обов’язкове влаштування необхідних засобів доступності на станціях метро та в суміщених підземних переходах для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе зауважив, що на сьогодні в Україні лічені станції метро обладнані ліфтами.

Що передбачають змінені ДБН щодо метрополітенів:

поверхня підлоги платформ і вестибюлів станцій повинна бути неслизькою; на шляхах руху пасажирів у межах станції та суміщених підземних переходах повинні бути передбачені системи навігації, тактильні смуги, контрастне маркування, інформтаблички і покажчики та звукові орієнтири; ширина дверей на входах/виходах станцій має становити не менше 0,9 метра; нові станції метро повинні бути обладнані тільки вантажопасажирськими ліфтами, на реконструйованих існуючих станціях дозволено дублювати сходи спеціальними підйомниками.



В Україні змінюють ДБН щодо будівництва та реконструкції станцій метро

У київському метро почали відключати автомати з жетонами, а метро у Дніпрі проектуватиме бюро Захи Хадід.