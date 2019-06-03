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      З ліфтами та підйомниками: станції метро в Україні будуть облаштовувати по-новому

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      ДБН щодо метрополітенів набудуть чинності з 1 вересня 2019
      ДБН щодо метрополітенів набудуть чинності з 1 вересня 2019 / tut.by

      При будівництві або реконструкції станцій метрополітену в Україні тепер буде обов'язковим їх облаштування для маломобільних людей.

      Оновлені державні будівельні норми щодо проектування метрополітенів набудуть чинності з 1 вересня 2019 року.

      Читайте також: Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні

      Вони передбачають обов’язкове влаштування необхідних засобів доступності на станціях метро та в суміщених підземних переходах для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

      Читайте більше: ДБН щодо інклюзивності будівель вступили в дію: що зміниться 

      Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе зауважив, що на сьогодні в Україні лічені станції метро обладнані ліфтами.

      Що передбачають змінені ДБН щодо метрополітенів:

      1. поверхня підлоги платформ і вестибюлів станцій повинна бути неслизькою;
      2. на шляхах руху пасажирів у межах станції та суміщених підземних переходах повинні бути передбачені системи навігації, тактильні смуги, контрастне маркування, інформтаблички і покажчики та звукові орієнтири;
      3. ширина дверей на входах/виходах станцій має становити не менше 0,9 метра;
      4. нові станції метро повинні бути обладнані тільки вантажопасажирськими ліфтами, на реконструйованих існуючих станціях дозволено дублювати сходи спеціальними підйомниками.

      ДБН метро будівництво
      В Україні змінюють ДБН щодо будівництва та реконструкції станцій метро

      У київському метро почали відключати автомати з жетонами, а метро у Дніпрі проектуватиме бюро Захи Хадід.

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      Теги: Новини нерухомості України Будівництво Метро ДБН Інклюзивність Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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