С лифтами и подъемниками: станции метро в Украине будут обустраивать по-новому
При строительстве или реконструкции станций метрополитена в Украине теперь будет обязательным их обустройство для маломобильных людей.
Обновленные государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов вступят в силу с 1 сентября 2019 года.
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Они предусматривают обязательное устройство необходимых средств доступности на станциях метро и в совмещенных подземных переходах для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
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Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе отметил, что на сегодня в Украине считанные станции метро оборудованы лифтами.
Что предусматривают измененные ГСН относительно метрополитенов:
- поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
- на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходах должны быть предусмотрены системы навигации, тактильные полосы, контрастная маркировка, информтаблички и указатели и звуковые ориентиры;
- ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 метра;
новые станции метро должны быть оборудованы только грузопассажирскими лифтами, на реконструируемых существующих станциях разрешено дублировать лестницу специальными подъемниками.
В Украине меняют ГСН относительно строительству и реконструкции станций метро
В киевском метро начали отключать автоматы с жетонами, а метро в Днепре будет проектировать бюро Захи Хадид.
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