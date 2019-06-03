17:19
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      С лифтами и подъемниками: станции метро в Украине будут обустраивать по-новому

      14 Читати новину українською
      ГСН относительно метрополитенав вступят в силу с 1 сентября 2019
      ГСН относительно метрополитенав вступят в силу с 1 сентября 2019 / tut.by

      При строительстве или реконструкции станций метрополитена в Украине теперь будет обязательным их обустройство для маломобильных людей.

      Обновленные государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

      Читайте также: Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне

      Они предусматривают обязательное устройство необходимых средств доступности на станциях метро и в совмещенных подземных переходах для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

      Читайте больше: ГСН относительно инклюзивности зданий вступили в действие: что изменится

      Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе отметил, что на сегодня в Украине считанные станции метро оборудованы лифтами.

      Что предусматривают измененные ГСН относительно метрополитенов:

      1. поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
      2. на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходах должны быть предусмотрены системы навигации, тактильные полосы, контрастная маркировка, информтаблички и указатели и звуковые ориентиры;
      3. ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 метра;
        новые станции метро должны быть оборудованы только грузопассажирскими лифтами, на реконструируемых существующих станциях разрешено дублировать лестницу специальными подъемниками.

      ДБН метро будівництво

      В Украине меняют ГСН относительно строительству и реконструкции станций метро

      В киевском метро начали отключать автоматы с жетонами, а метро в Днепре будет проектировать бюро Захи Хадид.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      blog_ava
      Новый проект правописания: что изменили в украинском языке и почему это важно
      сегодня
      16814
      Теги: Инклюзивность ГСН Метро Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      сегодня , 16:30 Як скандал з "мостом Кличка" показав всю суть корумпованої політики в Україні
      Сергій Лещенко 269
      Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      сегодня , 15:59 Освіта під вогнем: чи може міжнародне право захистити дітей від війни?
      Блог Медіа 71
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      сегодня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      126
      Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      сегодня , 15:30 Революційний шанс: як подолати корупцію в Україні
      Олександра Дрік 141
      Профи против шоу? Два очевидных тренда выборов
      сегодня , 14:59 Профи против шоу? Два очевидных тренда выборов
      51
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук