Дозволи для забудовників видаватимуть автоматично: що нового пропонують у Зеленського

Як працюватиме система видачі автоматичних дозволів для забудовників, розповіли в Офісі президента.

IT-команда Офісу президента планує у вересні запустити онлайн-кабінет забудовника.

Радник Володимира Зеленського з питань діджиталізації Михайло Федоров розповів, які новинки планують презентувати у рамках проекту "Держава в смартфоні" в інтерв'ю Liga.Tech.

Дізнайтесь більше: Спрощення у будівництві: які дозволи більше не потрібні

Що зміниться? Однією з основних переваг нової системи буде те, що забудовнику більше не доведеться носитись з документами в ДАБІ (Державну архітектурно-будівельну інспекцію).

Уся необхідна інформація буде зібрана в онлайн-кабінеті.

Зараз розробляється кабінет забудовника, у вересні буде його презентація. Всі дозволи на будівництво можна буде отримати без участі чиновників, без того, щоб носити їх в ДАБК. Система сама автоматом розуміє, давати тобі дозвіл чи ні. Відбувається електронна взаємодія з іншими реєстрами,

– запевнив Федоров, проте, тонкощів роботи алгоритму не розкрив.

На питання про загрози кібератак він відповів, що це питання також "під контролем".

"Це вже питання кібербезпеки і захисту. Це питання теж перебуває у нас під контролем, ми вивчаємо, як працює Держспецзв'язку. Зараз з'явився заступник секретаря РНБО Олексій Данилов, відповідальний за кібербезпеку. У нас створюється робоча група з цього питання", – додав Федоров.

У Мінрегіоні щокварталу хваляться стрімкими темпами розвитку житлового будівництва в Україні. Але на практиці чимало новобудов зводять із порушеннями. За підрахунками фахівців, 73% житлових новобудів, які зараз зводять в Києві, будують з порушеннями.