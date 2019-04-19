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      Спрощення у будівництві: які дозволи більше не потрібні

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      Дозволи на перепланування приміщень більше не потрібні
      Дозволи на перепланування приміщень більше не потрібні / unsplash.com

      Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують спеціальних дозвільних документів.

      Що зміниться?

      Ще донедавна дозвіл на перепланування об'єктів СС1, СС2, СС3 без втручання у несучі конструкції був обов'язковим.

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      Процедура його отримання могла затягнутись на 6 місяців.

      будівництво будівельні норми
      Дозвіл на перепланування більше не потрібен/Facebook Лева Парцхаладзе

      23 березня набули чинності зміни до Переліку будівельних робіт, які можна здійснювати без дозволу ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції), та після виконання яких об'єкт не підлягає введенню в експлуатацію.

      Тепер українці не мусять отримувати дозвіл на перепланування житлових та нежитлових об'єктів, за умови, що будівельні роботи не передбачають втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування.

      За спрощеною процедурою це можна робити у всіх житлових та нежитлових об'єктах, зокрема:

      - перепланування/переоснащення (без втручання в огороджувальні та несучі конструкції) торговельних залів ТРЦ, офісних приміщень бізнес-центрів;

      - інших об’єктів, що за класом наслідків належать до СС2 та СС3.

      Категоріями СС1, СС2, СС3 оцінюють клас наслідків будівлі або споруди:

      1. СС1 – незначний,
      2. СС2 – середній,
      3. СС3 – значний.

      Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Законодавство
      Джерело: 24 канал
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