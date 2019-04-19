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      Упрощение в строительстве: какие разрешения больше не нужны

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      Разрешения на перепланировку помещений больше не нужны
      Разрешения на перепланировку помещений больше не нужны / unsplash.com

      Кабинет министров Украины внес изменения в перечень строительных работ, не требующих специальных разрешительных документов.

      Что изменится?

      Еще недавно разрешение на перепланировку объектов СС1, СС2, СС3 без вмешательства в несущие конструкции было обязательным.

      Читайте также: Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые затронут украинцев

      Процедура его получения могла затянуться на 6 месяцев.

      будівництво будівельні норми
      Разрешение на перепланировку больше не требуется / Facebook Льва Парцхаладзе

      23 марта вступили в силу изменения в Перечень строительных работ, которые можно осуществлять без разрешения ГАСК (Государственной архитектурно-строительной инспекции), и после выполнения которых объект не подлежит введению в эксплуатацию.

      Теперь украинцы не должны получать разрешение на перепланировку жилых и нежилых объектов, при условии, что строительные работы не предусматривают вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования.

      По упрощенной процедуре это можно делать во всех жилых и нежилых объектах, в частности:

      – перепланировка/переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров;

      – других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

      Категориями СС1, СС2, СС3 оценивают класс последствий здания или сооружения:

      1. СС1 – незначительный,
      2. СС2 – средний,
      3. СС3 – значительный.

      Кабинет министров Украины отменил обязательное получение разрешений на проведение работ по реконструкции, капитального ремонта или технического переоснащения внутренних инженерных систем в зданиях.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Законодательство Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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