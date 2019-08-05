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      Разрешения для застройщиков будут выдавать автоматически: что нового предлагают в Зеленского

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      Разрешения на строительство будут выдавать онлайн
      Разрешения на строительство будут выдавать онлайн / 24 канал

      Как будет работать система выдачи автоматических разрешений для застройщиков, рассказали в Офисе президента.

      IT-команда Офиса президента планирует в сентябре запустить онлайн-кабинет застройщика.

      Узнайте больше: Упрощение в строительстве: какие разрешения больше не нужны

      Советник Владимира Зеленского по диджитализации Михаил Федоров рассказал, какие новинки планируют представить в рамках проекта "Государство в смартфоне" в интервью Liga.Tech.

      Что изменится? Одним из основных преимуществ новой системы является то, что застройщику больше не придется носиться с документами в ГАСК (Государственную архитектурно-строительную инспекцию).

      Вся необходимая информация будет собрана в онлайн-кабинете.

      Сейчас разрабатывается кабинет застройщика, в сентябре будет его презентация. Все разрешения на строительство можно будет получить без участия чиновников, без того, чтобы носить их в ГАСК. Система сама автоматом понимает, давать тебе разрешение или нет. Происходит электронное взаимодействие с другими реестрами,
      – заверил Федоров, однако, тонкостей работы алгоритма не раскрыл.

      На вопрос об угрозах кибератак он ответил, что этот вопрос также "под контролем".

      "Это уже вопрос кибербезопасности и защиты. Этот вопрос тоже находится у нас под контролем, мы изучаем, как работает Госспецсвязи. Сейчас появился заместитель секретаря СНБО Алексей Данилов, отвечающий за кибербезопасность. У нас создается рабочая группа по этому вопросу", – добавил Федоров.

      В Минрегионе ежеквартально хвастаются стремительными темпами развития жилищного строительства в Украине. Но на практике немало новостроек сводят с нарушениями. По подсчетам специалистов, 73% жилых новостроек, которые сейчас возводят в Киеве, строят с нарушениями.

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      Теги: Законодательство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство
      Источник: 24 канал
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