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      Как законно заставить застройщиков прекратить шуметь: инструкция

      131
      Что делать, когда на соседней стройплощадке не прекращается шум?
      Что делать, когда на соседней стройплощадке не прекращается шум? / Gallery

      Грохот на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью - что с этим делать? С таким вопросом ко мне обратились в Facebook. Как же повлиять на нарушителя спокойствия?

      Во-первых, есть как минимум три нормативных акта, защищающие ваши права. И это касается любого шума, а не только строительного – всех, кто не может вовремя "прикрутить" громкость.

      Инструкция: Как получить разрешение на строительство частного дома?

      Государством гарантируется право на тишину (это статья 24 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения".

      Во-вторых, правила благоустройства. Они утверждаются местными советами и общедоступны, например, киевские. В них прописаны временные промежутки, когда нельзя нарушать тишину и ответственность за такое нарушение.

      Изучаем Раздел 11. Тишина в общественных местах в городе Киеве. Например, в ночное время (с 22.00 до 8.00) запрещается петь, кричать, включать музыку или осуществлять другую деятельность в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах, что вызывает чрезмерный шум и может мешать окружающим. С 21.00 до 8.00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов и жилых помещений.

      Шум от проведения строительных работ не должен превышать санитарных норм в любое время суток. Но не всегда можно оценить уровень шума и определить, мешает ли он всем окружающим. Для этого сформулированы общие нормы допустимой громкости. Приказ МОЗ "Об утверждении Государственных санитарных норм допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки". Здесь определены такие понятия, как виды шума, и их уровень в децибелах, который нельзя превышать.

      Изучаем и сравниваем приблизительные показатели уровня шума:

      – полная тишина – 0,
      – шепот – примерно 10 дБ
      – обычный разговор – 35-40 дБ
      – громкая – до 50-60 дБ
      – шум дороги с умеренным движением – около 60 дБ
      – шум метро при проезде поезда – около 100 дБ.

      Важно: Продолжаются попытки остановить строительную реформу против хаотичной застройки в Украине

      Выяснить не превышена ли норма допустимого уровня шума возможно с помощью шумомера, а в современных условиях это можно сделать просто с помощью приложения в смартфоне, например, Sound Meter. Также дополнительно можно сделать аудио или видео запись, которая передаст уровень шума.

      А теперь к главному. Куда же обратиться за помощью, когда самостоятельно не удается остановить шумовые нарушения?!

      вызывать полицию – они обязательно должны зафиксировать нарушение протокольно;
      обратиться к местным властям – в государственную администрацию (если вы живет в Киеве) или в орган местного самоуправления, если живете в любом другом населенном пункте. Именно они предоставляют разрешение на проведение строительных работ в определенное время и могут проверить – добросовестно ли застройщик условия разрешения.

      При написании заявления в органы государственной или местной власти можно собрать подписи жителей вашего дома.

      – обратиться в госпотребслужбу, которая сейчас выполняет функции санэпидемстанций (для жителей столицы);
      – можно также обратиться в контакт-центр Киева – если живете в столице: 1551 (со стационарного и мобильного) или (044) 205-73-37 (с городского).

      Эти специалисты должны измерить уровень шума и зафиксировать нарушения. И тогда в рамках законодательства для нарушителей наступает административная ответственность – размеры штрафов установлены в статье 182 Кодекса Украины об административных нарушениях.

      Если же строительная организация или кафе на первом этаже, или банально ваш громкий сосед продолжают игнорировать ваши законные требования и предписания ответственных органов, можно обратиться в суд с иском о нарушении ваших прав.

      Доказательствами могут выступать все те документы, которые вы собрали на предыдущих этапах борьбы – вызовы полиции, показания соседей, ответы государственных органов и даже результаты медицинских обследований (к примеру, справка от врача о фактах нарушения или ухудшения слуха, нервных расстройств и т.д.).

      Давайте уважать друг друга!

      Полезно знать: Как легализовать частный дом или дачу: пошаговая инструкция

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Будівництво Новини нерухомості
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