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      Яка нетипова тенденція спостерігається на ринку нерухомості України 2019

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      Ревіталізація занедбаних промзон – тенденція ринку нерухомості України 2019
      Ревіталізація занедбаних промзон – тенденція ринку нерухомості України 2019 / Фото Софії Трощук/Zaxid.net

      У 2019 на ринку нерухомості України спостерігається незвична тенденція – стрімкого розвитку набирає ревіталізація занедбаних промислових зон.

      Чого чекати від первинного ринку в Україні і які прогнози дають експерти, читайте у матеріалі: Коли і на скільки зростуть ціни на квартири

      Які висновки варто зробити за підсумками першого півріччя 2019 року і які тенденції спостерігаються на ринку – ці та інші профільні теми фахівці обговорили під час спеціалізованої конференції у Києві організованої "Українським клубом нерухомості".

      Однією з найголовніших течій цього року називають розвиток ревіталізації занедбаних промзон.

      Сьогодні спостерігаємо цікаву тенденцію скуповування старих заводів, цілих промзон з метою надання їм нового життя в комерційній сфері,
      – зауважив представник юридичної фірми Totum Юрій Хапко.

      Що треба знати про ревіталізацію заводу "Промприлад" в Івано-Франківську: дивіться відео

      Дізнайтесь більше: Як перетворити старий завод на інноваційний простір

      Ще одним важливим трендом за підсумками першого півріччя 2019-го є зростання впливу IT-cфери та агросфери на ринок нерухомості.

      "Ці сектори економіки, по суті, "утримують" ціни, бо у цих компаній є валютні надходження, є розвиток, вони можуть дозволити собі розширення", – пояснив експерт.

      Зараз на ринку панує "ера покупця". Об'єкти нерухомості купують за ту ціну, яку за неї готовий заплатити клієнт, а не яку пропонує продавець.

      До слова: Купівля квартири у новобудові: на що найчастіше звертають увагу українці

      Юрист зауважує, що поки переважають занижені ціни, варто скористатись можливістю та інвестувати в нерухомість.

      Раніше Нерухомість 24 уже писала, коли чекати зростання цін на квартири в Україні та які передумови для цього є.

      Що чекає на сектор комерційної нерухомості?

      Юрій Хапко зазначає, що у більш довгостроковій перспективі через збільшення капіталізації об'єктів очікується значне зростання цін в цьому сегменті.

      Об'єкти, які зараз можна придбати за тисячу доларів за квадрат, коштуватимуть більше. Це стосується насамперед комерційної та офісної нерухомості. Варто звернути увагу на розрахунки міжнародних компаній, які прогнозують за 2-3 роки збільшення номінальної вартості ліквідних об’єктів на рівні 200%,
      – резюмував спеціаліст.

      До теми: Ринок офісної нерухомості Києва: хто тут домінує

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      Теги: Ринок нерухомості Новини нерухомості України Офісні центри Продаж нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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